https://ria.ru/20210908/ukraina-1749184054.html

Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму

Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 08.09.2021

Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму

Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму Российской Федерации из-за их проведения... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:17

2021-09-08T14:17

2021-09-08T14:17

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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму Российской Федерации из-за их проведения на территории Крыма и привлечения к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Такое заявление на заседании парламента в среду поддержали 318 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В документе отмечается, что проведение выборов в Госдуму РФ на "временно оккупированной территории Украины" является незаконным, а следовательно делает невозможным признание их результатов."Верховная рада Украины обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам и призывает: не признать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 и ее дальнейших решений при проведении голосования на временно оккупированной части территории Украины", - говорится в заявлении.Депутаты Рады также призвали международных партнеров применить санкции против представителей органов власти Крыма и республик Донбасса, и тех, кто привлекает жителей этих территорий к выборам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210908/matvenko-1749171304.html

https://ria.ru/20210906/gosduma-1748932353.html

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в мире, киев, верховная рада украины, госдума рф, выборы в государственную думу, донбасс, обсе, россия