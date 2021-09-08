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Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму
Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 08.09.2021
Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму
Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму Российской Федерации из-за их проведения... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:17
2021-09-08T14:17
в мире
киев
верховная рада украины
госдума рф
выборы в государственную думу
донбасс
обсе
россия
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму Российской Федерации из-за их проведения на территории Крыма и привлечения к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Такое заявление на заседании парламента в среду поддержали 318 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.В документе отмечается, что проведение выборов в Госдуму РФ на "временно оккупированной территории Украины" является незаконным, а следовательно делает невозможным признание их результатов."Верховная рада Украины обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам и призывает: не признать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 и ее дальнейших решений при проведении голосования на временно оккупированной части территории Украины", - говорится в заявлении.Депутаты Рады также призвали международных партнеров применить санкции против представителей органов власти Крыма и республик Донбасса, и тех, кто привлекает жителей этих территорий к выборам.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210908/matvenko-1749171304.html
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в мире, киев, верховная рада украины, госдума рф, выборы в государственную думу, донбасс, обсе, россия
14:17 08.09.2021
 
Рада Украины призвала партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму

Рада Украины призвала международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму Российской Федерации из-за их проведения на территории Крыма и привлечения к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Такое заявление на заседании парламента в среду поддержали 318 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
В документе отмечается, что проведение выборов в Госдуму РФ на "временно оккупированной территории Украины" является незаконным, а следовательно делает невозможным признание их результатов.
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"Верховная рада Украины обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому Союзу, НАТО, другим международным организациям, парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам и призывает: не признать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 и ее дальнейших решений при проведении голосования на временно оккупированной части территории Украины", - говорится в заявлении.
Депутаты Рады также призвали международных партнеров применить санкции против представителей органов власти Крыма и республик Донбасса, и тех, кто привлекает жителей этих территорий к выборам.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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