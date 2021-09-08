https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html

Киев запутался в планах по войне с Россией

Киев запутался в планах по войне с Россией - РИА Новости, 08.09.2021

Киев запутался в планах по войне с Россией

Проехаться на танке по Красной площади, но аккуратно, ведь это памятник, — главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, какой он видит победу над РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:00

2021-09-08T08:07

киев

сша

владимир зеленский

институт национальной стратегии

андрей тетерук

bellingcat

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минские соглашения

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Проехаться на танке по Красной площади, но аккуратно, ведь это памятник, — главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, какой он видит победу над Россией. А советник главы офиса президента Алексей Арестович уверен: Киев "снялся с крючка" Минских соглашений по Донбассу. Неожиданным диссонансом прозвучало заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Владимира Зеленского к встрече с Владимиром Путиным — якобы для этого нужна только добрая воля Москвы. В киевских противоречиях разбиралось РИА Новости.Не связаны соглашениями"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО", — написал Залужный в социальной сети.О "своих условиях" высказался и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его мнению, Киев больше не связан Минскими соглашениями, поскольку этот документ не упомянут в совместной декларации Джо Байдена и Зеленского. "Крючка больше не существует, — утверждает Арестович. — Господин Лавров, я передаю вам привет".Он имеет в виду еще апрельское замечание главы российского МИД о том, что Москва не должна "спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может".Затем из Киева прозвучало на редкость примирительное признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, украинские власти полностью готовы к саммиту с Путиным. "Но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", — пожаловался он.Кулеба, как и Арестович, заочно дискутировал с Москвой: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что в этом году состоится личная беседа Путина с Зеленским."Если говорить о политической воле президента Путина, он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, — это никуда не годится", — подчеркнул Песков. Однако "пока такой же взаимной политической воли из Киева" не видно.И Кулеба это подтвердил, сообщив, что Украина намерена поднять тему, которую Кремль не считает предметом обсуждения: "оккупацию" Крыма.Богатое МинобороныБывший военнослужащий ВСУ объясняет, почему в Киеве делают откровенно провокационные заявления, которые сразу же сменяются словами о желательности диалога. По его мнению, украинские военные пытаются играть в политику, считая это неотъемлемой частью своей публичной деятельности."Залужный — такой же человек Зеленского, как и предыдущий главком Руслан Хомчак. Одного снимают, другого назначают — не по профессиональным качествам, а из-за каких-то договоренностей в кулуарах. Скажем, были подозрения, что не делится. С началом войны в Донбассе Минобороны в финансовом отношении стало очень интересным ведомством, никаких сравнений с нищими девяностыми", — говорит собеседник РИА Новости."Есть два варианта. Первый: Залужный — человек нормальный, — продолжает он. — Понимает, что происходит, правила игры: хочешь воровать, кричи "Слава Украине!" и надевай десять вышиванок сразу. Второй: он действительно настолько невменяем, что верит в поездку по Красной площади на танке, а не в автозаке. В любом случае для него, как и для других чиновников, политика — это вот такие заявления, с каждым разом все более хлесткие. Как наркоману надо повышать дозу, так и украинскому главкому нужно переплюнуть предшественника в риторике".И гражданские чиновники тоже не могут удержаться от хайпа, дешевой популярности. Военнослужащий напоминает о признании бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Тот, подводя итоги тридцатилетия независимости, сказал: "Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам еще не удалось".Соратник одного из украинских политиков уверен, что "Залужный — агент иностранной разведки": "В буквальном смысле — человек, который выполняет задания. Такие же задания получают и журналисты по своей линии. Вот они и беседуют друг с другом по спущенным сверху темникам: что говорить, как "набросить" — один задает вопрос про танк, второй отвечает".Слова о "крючке" Минских соглашений вызваны просто стремлением выслужиться перед офисом президента, где Арестович числится советником. "В команде Зеленского играют, как актеры, но часто переигрывают — действуют с перехлестом, с излишними эмоциями. Арестович решил: вот сейчас сказану и получу что-то от офиса президента. Но куда ему? Он умеет вызвать резонанс, только какой ценой? Как-то надевал женское платье и пел: "Я не простая карамелька, я девочка-загадка". Так что в Киеве кризис жанра, уже не знают, что и сказать", — полагает собеседник.При этом украинский политик четко отдает себе отчет в том, что договариваться с Москвой придется. "Это как Порошенко. Он везде тряс российскими паспортами, найденными в Донбассе, был непримиримым ястребом на словах, а при личной встрече с Путиным звучало: "Жму руку". Атака на Медведчука связана как раз с этим — офис президента видел в нем ненужного посредника в переговорах с Кремлем. Решили устранить, получили проблемы", — заключает он.Украина хочет вниманияЗаместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает, что на Украине политики, военные и журналисты — на одной информационной волне. "Это достаточно шизофреническая повестка: то мы "сорвались с крючка", то мы "готовы говорить с Москвой". Зеленский то рассказывает с гордостью, как его якобы не любят в администрации президента России, то выражает готовность наладить контакт с Кремлем"."Такой подход уничтожил возможность искать точки соприкосновения в двусторонних отношениях: не о чем говорить с партнером, который публично призывает все кары на твою голову, — добавляет Костин. — Украинский дискурс сводится к тому, чтобы как-то вклиниться в отношения России и Европы с США, как-то привлечь к себе внимание. Боюсь, в предельном варианте это означает эскалацию в Донбассе — тут внимание будет обеспечено".Эксперт выдвигает и другую версию: хлесткие слова представителей Киева связаны с угрозой масштабного политического кризиса. "Расследовательская" организация Bellingcat анонсировала выпуск статьи о неудачной попытке украинских спецслужб задержать граждан России в Минске в 2020-м. На Украине в этом провале винят президента. В июле районный суд в Киеве даже обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело по статье "Госизмена" против Зеленского и его окружения "из-за срыва операции". Об этом сообщал бывший депутат Рады Андрей Тетерук в Facebook.Сроки публикации постоянно сдвигались. В украинской прессе предположили, что так Запад ставит Киеву новые условия. И Зеленский с его командой действительно на крючке. Британское правительство устами Bellingcat задает им коридор, в котором они должны двигаться, полагает собеседник. Действующий украинский президент стремительно превращается в своего предшественника — Порошенко, против которого к концу срока нарос ком обвинений.Поэтому высказывания Кулебы, Арестовича и Залужного одинаково бессмысленны для всех внешних игроков. Никто всерьез не воспринимает скандальные заявления людей, часто меняющих мнение. Но тон украинских деятелей демонстрирует их обеспокоенность — внутренней повесткой.

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

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киев, сша, владимир зеленский, институт национальной стратегии, андрей тетерук, bellingcat, facebook, минские соглашения, россия, валерий залужный