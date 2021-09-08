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Киев запутался в планах по войне с Россией
Киев запутался в планах по войне с Россией - РИА Новости, 08.09.2021
Киев запутался в планах по войне с Россией
Проехаться на танке по Красной площади, но аккуратно, ведь это памятник, — главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, какой он видит победу над РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:00
2021-09-08T08:07
киев
сша
владимир зеленский
институт национальной стратегии
андрей тетерук
bellingcat
facebook
минские соглашения
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Проехаться на танке по Красной площади, но аккуратно, ведь это памятник, — главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, какой он видит победу над Россией. А советник главы офиса президента Алексей Арестович уверен: Киев "снялся с крючка" Минских соглашений по Донбассу. Неожиданным диссонансом прозвучало заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Владимира Зеленского к встрече с Владимиром Путиным — якобы для этого нужна только добрая воля Москвы. В киевских противоречиях разбиралось РИА Новости.Не связаны соглашениями"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО", — написал Залужный в социальной сети.О "своих условиях" высказался и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его мнению, Киев больше не связан Минскими соглашениями, поскольку этот документ не упомянут в совместной декларации Джо Байдена и Зеленского. "Крючка больше не существует, — утверждает Арестович. — Господин Лавров, я передаю вам привет".Он имеет в виду еще апрельское замечание главы российского МИД о том, что Москва не должна "спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может".Затем из Киева прозвучало на редкость примирительное признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, украинские власти полностью готовы к саммиту с Путиным. "Но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", — пожаловался он.Кулеба, как и Арестович, заочно дискутировал с Москвой: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что в этом году состоится личная беседа Путина с Зеленским."Если говорить о политической воле президента Путина, он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, — это никуда не годится", — подчеркнул Песков. Однако "пока такой же взаимной политической воли из Киева" не видно.И Кулеба это подтвердил, сообщив, что Украина намерена поднять тему, которую Кремль не считает предметом обсуждения: "оккупацию" Крыма.Богатое МинобороныБывший военнослужащий ВСУ объясняет, почему в Киеве делают откровенно провокационные заявления, которые сразу же сменяются словами о желательности диалога. По его мнению, украинские военные пытаются играть в политику, считая это неотъемлемой частью своей публичной деятельности."Залужный — такой же человек Зеленского, как и предыдущий главком Руслан Хомчак. Одного снимают, другого назначают — не по профессиональным качествам, а из-за каких-то договоренностей в кулуарах. Скажем, были подозрения, что не делится. С началом войны в Донбассе Минобороны в финансовом отношении стало очень интересным ведомством, никаких сравнений с нищими девяностыми", — говорит собеседник РИА Новости."Есть два варианта. Первый: Залужный — человек нормальный, — продолжает он. — Понимает, что происходит, правила игры: хочешь воровать, кричи "Слава Украине!" и надевай десять вышиванок сразу. Второй: он действительно настолько невменяем, что верит в поездку по Красной площади на танке, а не в автозаке. В любом случае для него, как и для других чиновников, политика — это вот такие заявления, с каждым разом все более хлесткие. Как наркоману надо повышать дозу, так и украинскому главкому нужно переплюнуть предшественника в риторике".И гражданские чиновники тоже не могут удержаться от хайпа, дешевой популярности. Военнослужащий напоминает о признании бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Тот, подводя итоги тридцатилетия независимости, сказал: "Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам еще не удалось".Соратник одного из украинских политиков уверен, что "Залужный — агент иностранной разведки": "В буквальном смысле — человек, который выполняет задания. Такие же задания получают и журналисты по своей линии. Вот они и беседуют друг с другом по спущенным сверху темникам: что говорить, как "набросить" — один задает вопрос про танк, второй отвечает".Слова о "крючке" Минских соглашений вызваны просто стремлением выслужиться перед офисом президента, где Арестович числится советником. "В команде Зеленского играют, как актеры, но часто переигрывают — действуют с перехлестом, с излишними эмоциями. Арестович решил: вот сейчас сказану и получу что-то от офиса президента. Но куда ему? Он умеет вызвать резонанс, только какой ценой? Как-то надевал женское платье и пел: "Я не простая карамелька, я девочка-загадка". Так что в Киеве кризис жанра, уже не знают, что и сказать", — полагает собеседник.При этом украинский политик четко отдает себе отчет в том, что договариваться с Москвой придется. "Это как Порошенко. Он везде тряс российскими паспортами, найденными в Донбассе, был непримиримым ястребом на словах, а при личной встрече с Путиным звучало: "Жму руку". Атака на Медведчука связана как раз с этим — офис президента видел в нем ненужного посредника в переговорах с Кремлем. Решили устранить, получили проблемы", — заключает он.Украина хочет вниманияЗаместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает, что на Украине политики, военные и журналисты — на одной информационной волне. "Это достаточно шизофреническая повестка: то мы "сорвались с крючка", то мы "готовы говорить с Москвой". Зеленский то рассказывает с гордостью, как его якобы не любят в администрации президента России, то выражает готовность наладить контакт с Кремлем"."Такой подход уничтожил возможность искать точки соприкосновения в двусторонних отношениях: не о чем говорить с партнером, который публично призывает все кары на твою голову, — добавляет Костин. — Украинский дискурс сводится к тому, чтобы как-то вклиниться в отношения России и Европы с США, как-то привлечь к себе внимание. Боюсь, в предельном варианте это означает эскалацию в Донбассе — тут внимание будет обеспечено".Эксперт выдвигает и другую версию: хлесткие слова представителей Киева связаны с угрозой масштабного политического кризиса. "Расследовательская" организация Bellingcat анонсировала выпуск статьи о неудачной попытке украинских спецслужб задержать граждан России в Минске в 2020-м. На Украине в этом провале винят президента. В июле районный суд в Киеве даже обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело по статье "Госизмена" против Зеленского и его окружения "из-за срыва операции". Об этом сообщал бывший депутат Рады Андрей Тетерук в Facebook.Сроки публикации постоянно сдвигались. В украинской прессе предположили, что так Запад ставит Киеву новые условия. И Зеленский с его командой действительно на крючке. Британское правительство устами Bellingcat задает им коридор, в котором они должны двигаться, полагает собеседник. Действующий украинский президент стремительно превращается в своего предшественника — Порошенко, против которого к концу срока нарос ком обвинений.Поэтому высказывания Кулебы, Арестовича и Залужного одинаково бессмысленны для всех внешних игроков. Никто всерьез не воспринимает скандальные заявления людей, часто меняющих мнение. Но тон украинских деятелей демонстрирует их обеспокоенность — внутренней повесткой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Отношения с США и ЕС, ситуация в Донбассе, отказ от «Спутник V» в Бразилии: большое интервью Лаврова РИА Новости
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киев, сша, владимир зеленский, институт национальной стратегии, андрей тетерук, bellingcat, facebook, минские соглашения, россия, валерий залужный
08:00 08.09.2021 (обновлено: 08:07 08.09.2021)
 

Киев запутался в планах по войне с Россией

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Празднование Дня независимости Украины
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Проехаться на танке по Красной площади, но аккуратно, ведь это памятник, — главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, какой он видит победу над Россией. А советник главы офиса президента Алексей Арестович уверен: Киев "снялся с крючка" Минских соглашений по Донбассу. Неожиданным диссонансом прозвучало заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о готовности Владимира Зеленского к встрече с Владимиром Путиным — якобы для этого нужна только добрая воля Москвы. В киевских противоречиях разбиралось РИА Новости.

Не связаны соглашениями

"Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО", — написал Залужный в социальной сети.
О "своих условиях" высказался и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его мнению, Киев больше не связан Минскими соглашениями, поскольку этот документ не упомянут в совместной декларации Джо Байдена и Зеленского. "Крючка больше не существует, — утверждает Арестович. — Господин Лавров, я передаю вам привет".
Он имеет в виду еще апрельское замечание главы российского МИД о том, что Москва не должна "спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может".
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко в Минске на церемонии совместного фотографирования после переговоров по урегулированию кризиса на Украине
Затем из Киева прозвучало на редкость примирительное признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, украинские власти полностью готовы к саммиту с Путиным. "Но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", — пожаловался он.
Кулеба, как и Арестович, заочно дискутировал с Москвой: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился, что в этом году состоится личная беседа Путина с Зеленским.
"Если говорить о политической воле президента Путина, он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, — это никуда не годится", — подчеркнул Песков. Однако "пока такой же взаимной политической воли из Киева" не видно.
И Кулеба это подтвердил, сообщив, что Украина намерена поднять тему, которую Кремль не считает предметом обсуждения: "оккупацию" Крыма.

Богатое Минобороны

Бывший военнослужащий ВСУ объясняет, почему в Киеве делают откровенно провокационные заявления, которые сразу же сменяются словами о желательности диалога. По его мнению, украинские военные пытаются играть в политику, считая это неотъемлемой частью своей публичной деятельности.
"Залужный — такой же человек Зеленского, как и предыдущий главком Руслан Хомчак. Одного снимают, другого назначают — не по профессиональным качествам, а из-за каких-то договоренностей в кулуарах. Скажем, были подозрения, что не делится. С началом войны в Донбассе Минобороны в финансовом отношении стало очень интересным ведомством, никаких сравнений с нищими девяностыми", — говорит собеседник РИА Новости.
"Есть два варианта. Первый: Залужный — человек нормальный, — продолжает он. — Понимает, что происходит, правила игры: хочешь воровать, кричи "Слава Украине!" и надевай десять вышиванок сразу. Второй: он действительно настолько невменяем, что верит в поездку по Красной площади на танке, а не в автозаке. В любом случае для него, как и для других чиновников, политика — это вот такие заявления, с каждым разом все более хлесткие. Как наркоману надо повышать дозу, так и украинскому главкому нужно переплюнуть предшественника в риторике".
И гражданские чиновники тоже не могут удержаться от хайпа, дешевой популярности. Военнослужащий напоминает о признании бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Тот, подводя итоги тридцатилетия независимости, сказал: "Вырастить компетентную и ответственную политическую элиту нам еще не удалось".
Соратник одного из украинских политиков уверен, что "Залужный — агент иностранной разведки": "В буквальном смысле — человек, который выполняет задания. Такие же задания получают и журналисты по своей линии. Вот они и беседуют друг с другом по спущенным сверху темникам: что говорить, как "набросить" — один задает вопрос про танк, второй отвечает".
Слова о "крючке" Минских соглашений вызваны просто стремлением выслужиться перед офисом президента, где Арестович числится советником. "В команде Зеленского играют, как актеры, но часто переигрывают — действуют с перехлестом, с излишними эмоциями. Арестович решил: вот сейчас сказану и получу что-то от офиса президента. Но куда ему? Он умеет вызвать резонанс, только какой ценой? Как-то надевал женское платье и пел: "Я не простая карамелька, я девочка-загадка". Так что в Киеве кризис жанра, уже не знают, что и сказать", — полагает собеседник.
При этом украинский политик четко отдает себе отчет в том, что договариваться с Москвой придется. "Это как Порошенко. Он везде тряс российскими паспортами, найденными в Донбассе, был непримиримым ястребом на словах, а при личной встрече с Путиным звучало: "Жму руку". Атака на Медведчука связана как раз с этим — офис президента видел в нем ненужного посредника в переговорах с Кремлем. Решили устранить, получили проблемы", — заключает он.

Украина хочет внимания

Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает, что на Украине политики, военные и журналисты — на одной информационной волне. "Это достаточно шизофреническая повестка: то мы "сорвались с крючка", то мы "готовы говорить с Москвой". Зеленский то рассказывает с гордостью, как его якобы не любят в администрации президента России, то выражает готовность наладить контакт с Кремлем".
"Такой подход уничтожил возможность искать точки соприкосновения в двусторонних отношениях: не о чем говорить с партнером, который публично призывает все кары на твою голову, — добавляет Костин. — Украинский дискурс сводится к тому, чтобы как-то вклиниться в отношения России и Европы с США, как-то привлечь к себе внимание. Боюсь, в предельном варианте это означает эскалацию в Донбассе — тут внимание будет обеспечено".
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Эксперт выдвигает и другую версию: хлесткие слова представителей Киева связаны с угрозой масштабного политического кризиса. "Расследовательская" организация Bellingcat анонсировала выпуск статьи о неудачной попытке украинских спецслужб задержать граждан России в Минске в 2020-м. На Украине в этом провале винят президента. В июле районный суд в Киеве даже обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело по статье "Госизмена" против Зеленского и его окружения "из-за срыва операции". Об этом сообщал бывший депутат Рады Андрей Тетерук в Facebook.
Сроки публикации постоянно сдвигались. В украинской прессе предположили, что так Запад ставит Киеву новые условия. И Зеленский с его командой действительно на крючке. Британское правительство устами Bellingcat задает им коридор, в котором они должны двигаться, полагает собеседник. Действующий украинский президент стремительно превращается в своего предшественника — Порошенко, против которого к концу срока нарос ком обвинений.
Поэтому высказывания Кулебы, Арестовича и Залужного одинаково бессмысленны для всех внешних игроков. Никто всерьез не воспринимает скандальные заявления людей, часто меняющих мнение. Но тон украинских деятелей демонстрирует их обеспокоенность — внутренней повесткой.
 
КиевСШАВладимир ЗеленскийИнститут национальной стратегииАндрей ТетерукBellingcatFacebookМинские соглашенияРоссияВалерий Залужный
 
 
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