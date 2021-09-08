https://ria.ru/20210908/ugrozy-1749158431.html

В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана

В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана - РИА Новости, 08.09.2021

В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана

В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для РФ – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:36

2021-09-08T12:36

2021-09-08T12:47

в мире

афганистан

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:192:2950:1851_1920x0_80_0_0_5304df55a94126d420518bea3d607c33.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для РФ – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Из Афганистана потенциально может происходить угроза, мы неоднократно об этом говорили: это и наркотрафик, и инфильтрация туда террористических группировок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от "Талибана"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210907/afganistan-1749081905.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, дмитрий песков, россия