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В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана
В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана - РИА Новости, 08.09.2021
В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана
В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для РФ – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:36
2021-09-08T12:47
в мире
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для РФ – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Из Афганистана потенциально может происходить угроза, мы неоднократно об этом говорили: это и наркотрафик, и инфильтрация туда террористических группировок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от "Талибана"*.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, афганистан, дмитрий песков, россия
12:36 08.09.2021 (обновлено: 12:47 08.09.2021)
 
В Кремле рассказали о потенциальных угрозах для России от Афганистана

Песков назвал наркотрафик и инфильтрацию террористов возможными угрозами от Афганистана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для РФ – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Из Афганистана потенциально может происходить угроза, мы неоднократно об этом говорили: это и наркотрафик, и инфильтрация туда террористических группировок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Россия угрозу своей безопасности от "Талибана"*.
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В миреАфганистанДмитрий ПесковРоссия
 
 
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