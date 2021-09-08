https://ria.ru/20210908/uglevodorody-1749179298.html
Силуанов призвал за десять лет нивелировать углеводородную зависимость
Силуанов призвал за десять лет нивелировать углеводородную зависимость - РИА Новости, 08.09.2021
Силуанов призвал за десять лет нивелировать углеводородную зависимость
Россия располагает десятилетием для того, чтобы перестроить систему экономики и нивелировать углеводородную зависимость, поэтому важно не упустить момент,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:54
2021-09-08T13:54
2021-09-08T13:54
экономика
антон силуанов
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия располагает десятилетием для того, чтобы перестроить систему экономики и нивелировать углеводородную зависимость, поэтому важно не упустить момент, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."По оценкам, лет десять вполне имеется для того, чтобы, пользуясь нашими преимуществами, использовать их для того, чтобы наша экономика была меньше зависима от углеводородов", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" в рамках Московского финансового форума."Поэтому для компаний это время для того, чтобы перенацеливать свой бизнес с углеводородной на новую экономику, а для государства, которое получает примерно треть доходов от углеводородов - перестроить свои инвестиционные планы, свои инвестиционные программы на то, чтобы реализовать те задачи, которые уже поставлены", - подчеркнул министр.Он напомнил, что эти задачи поставлены в рамках национальных целей, стратегических инициатив правительства, которые абсолютно решают задачу новых, современных производств."И тогда у нас появится новый пласт, новый сектор экономики, который позволит нам нивелировать ту глобальную тенденцию, которая сейчас идет по снижению углеродной зависимости. И те ресурсы, которые у государства сегодня есть, они будут направляться в первую очередь в эти новые секторы экономики для того, чтобы создавались новые рабочие места", - сказал Силуанов."Поэтому наша задача сейчас - не упустить этот момент, выполнить все те планы, которые есть. Я уверен, что мы идем абсолютно в тренде тех изменений, которые у мире происходят", - заключил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
https://ria.ru/20201223/uglevodorody-1590603821.html
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экономика, антон силуанов, цены на нефть, россия
Силуанов призвал за десять лет нивелировать углеводородную зависимость
Силуанов: у России есть десять лет, чтобы нивелировать углеводородную зависимость
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия
располагает десятилетием для того, чтобы перестроить систему экономики и нивелировать углеводородную зависимость, поэтому важно не упустить момент, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов
.
"По оценкам, лет десять вполне имеется для того, чтобы, пользуясь нашими преимуществами, использовать их для того, чтобы наша экономика была меньше зависима от углеводородов", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире" в рамках Московского финансового форума.
"Поэтому для компаний это время для того, чтобы перенацеливать свой бизнес с углеводородной на новую экономику, а для государства, которое получает примерно треть доходов от углеводородов - перестроить свои инвестиционные планы, свои инвестиционные программы на то, чтобы реализовать те задачи, которые уже поставлены", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что эти задачи поставлены в рамках национальных целей, стратегических инициатив правительства, которые абсолютно решают задачу новых, современных производств.
"И тогда у нас появится новый пласт, новый сектор экономики, который позволит нам нивелировать ту глобальную тенденцию, которая сейчас идет по снижению углеродной зависимости. И те ресурсы, которые у государства сегодня есть, они будут направляться в первую очередь в эти новые секторы экономики для того, чтобы создавались новые рабочие места", - сказал Силуанов.
"Поэтому наша задача сейчас - не упустить этот момент, выполнить все те планы, которые есть. Я уверен, что мы идем абсолютно в тренде тех изменений, которые у мире происходят", - заключил министр.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.