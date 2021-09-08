https://ria.ru/20210908/uchitelnitsa-1749192503.html

Учительница рассказала об убитых в Киселевске школьницах

Учительница рассказала об убитых в Киселевске школьницах - РИА Новости, 08.09.2021

Учительница рассказала об убитых в Киселевске школьницах

Учительница убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц рассказала корреспонденту РИА Новости, какими они были девочками. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:54

2021-09-08T14:54

2021-09-08T18:49

кемеровская область

киселевск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство школьниц в кузбассе

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КИСЕЛЕВСК, 8 сен - РИА Новости. Учительница убитых в Киселевске Кемеровской области школьниц рассказала корреспонденту РИА Новости, какими они были девочками.Две десятилетние школьницы пропали 6 сентября, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли 7 сентября в одном из частных домов."Настя была очень активной девочкой… дисциплину, бывало, нарушала. Училась с интересом, в меру своих возможностей. Она читать любила, стихи читала выразительно. На переменах у меня просила книжки и читала. У нее был развитый кругозор", – рассказала РИА Новости учительница начальных классов Анна Шипилова, у которой девочки учились в начальных классах.Преподаватель отметила, что семья Насти стоит в школе на контроле как неблагополучная, поэтому учитель сама часто посещала маму погибшей девочки. По словам педагога, Настя была старшим ребенком, кроме нее в семье еще трое детей."Настя в столовой всегда задерживалась, она кушала не одну порцию, а несколько, еще домой забирала…. Если дают яблоки, яйца вареные, кто ребята не хотел – ей отдавали. Как она нам говорила, она поделится с братьями и сестрами", – рассказывает учитель.Мама второй девочки, наоборот, очень активная, состояла в родительском комитете. Она занималась делами класса, приходила на родительские собрания и много работала."Ульяна – тихая, скромная, доверчивая, не общительная, не активная, но при этом у нее со всеми теплые отношения. Она ни с кем никогда не конфликтовала. Она – творческая. На уроках технологии делаем поделки – у нее самые яркие, оригинальные", – рассказала Шипилова.По словам учителя, лидером в дружбе девочек была Настя.Шестого сентября учительница пригласила Настю в класс, чтобы отдать ей вещи, из которых выросли племянники. Подружки пришли вдвоем."Настя примерила кофточку, ей понравилось, мы еще немного с ней пообщались. Сначала Ульяна ушла, потом Настя. Это было в два часа дня. Больше я их не видела" – подытоживает педагог.Подозреваемый в убийстве – ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников задержан. Он в 2009 году получил 10 лет за педофилию. СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.

https://ria.ru/20210908/ubiystvo-1749121476.html

кемеровская область

киселевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Учились в меру своих возможностей" – преподаватель об убитых кузбасских девочках Учительница убитых кузбасских девочек рассказала РИА Новости, почему они могли пойти за незнакомым мужчиной. 2021-09-08T14:54 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе