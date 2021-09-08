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В СК рассказали подробности убийства девочек в Киселевске
В СК рассказали подробности убийства девочек в Киселевске - РИА Новости, 08.09.2021
В СК рассказали подробности убийства девочек в Киселевске
Виктор Пестерников, которого подозревают в убийстве двух школьниц, три недели назад арендовал дачный дом, там он и совершил преступление, сообщили в СК по... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:16
2021-09-08T10:16
2021-09-08T11:47
происшествия
кемеровская область
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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КИСЕЛЕВСК, 8 сен — РИА Новости. Виктор Пестерников, которого подозревают в убийстве двух школьниц, три недели назад арендовал дачный дом, там он и совершил преступление, сообщили в СК по Кемеровской области.В Киселевске 6 сентября пропали две десятилетние девочки: утром они ушли в школу и не вернулись. По записям с камер видеонаблюдения выяснилось, что днем дети заходили в магазин в компании мужчины.Вскоре его задержали. Это 41-летний житель города Мыски, которого в 2009 году приговорили к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Пестерников уже дал признательные показания, рассказав, что сначала изнасиловал, а потом задушил школьниц. Ему грозит пожизненное заключение.
кемеровская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, кемеровская область, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
10:16 08.09.2021 (обновлено: 11:47 08.09.2021)
В СК рассказали подробности убийства девочек в Киселевске
Дачный дом в Киселевске, где убили школьниц, находится в аренде