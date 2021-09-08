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Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Украины против россиян в Минске
Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Украины против россиян в Минске - РИА Новости, 08.09.2021
Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Украины против россиян в Минске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с публикацией о причастности ЦРУ к прошлогодней операции спецслужб Украины против россиян РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:48
2021-09-08T12:48
2021-09-08T12:48
политика
украина
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
донбасс
задержание россиян под минском
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с публикацией о причастности ЦРУ к прошлогодней операции спецслужб Украины против россиян в Минске, заявил, что такие следы есть.Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе."Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", - сказал Песков журналистам, добавив, что не будет приводить какую-либо конкретику по теме.
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политика, украина, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), донбасс, задержание россиян под минском
Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Украины против россиян в Минске
Песков: есть следы причастности ЦРУ к операции спецслужб Украины против россиян в Минске