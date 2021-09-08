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Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума - РИА Новости, 08.09.2021
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Цена газа на европейском рынке впервые в истории превысила 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:23
2021-09-08T14:23
2021-09-08T17:23
экономика
европа
газпром
fitch ratings
северный поток — 2
дмитрий маринченко
цены на нефть
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском рынке впервые в истории превысила 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса в начале торговой сессии составляла 661,6 доллара, в течение дня корректировалась до 649,1, а в 13:12 (мск) поднялась до 672,3, достигнув максимального значения.Прошлый рекорд был побит накануне, когда цена контракта дошла до отметки в 660 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в понедельник, показатель превысил 650 долларов.Как рассказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, это связано с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета. Аналитик также отметил нежелание "Газпрома" увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока — 2".
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РИА Новости
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экономика, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко, цены на нефть
14:23 08.09.2021 (обновлено: 17:23 08.09.2021)
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
В Европе цена на газ достигла ценового максимума в 670 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Цена газа на европейском рынке впервые в истории превысила 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса в начале торговой сессии составляла 661,6 доллара, в течение дня корректировалась до 649,1, а в 13:12 (мск) поднялась до 672,3, достигнув максимального значения.
Прошлый рекорд был побит накануне, когда цена контракта дошла до отметки в 660 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в понедельник, показатель превысил 650 долларов.
Как рассказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко
, это связано с низкими запасами топлива в европейских газохранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета. Аналитик также отметил нежелание "Газпрома
" увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока — 2
".