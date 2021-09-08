Собянин оценил эффективность труда москвичей
Мэр Собянин: производительность труда в Москве вдвое больше, чем в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Производительность труда в Москве в два раза больше, чем в регионах России, потому что эффект от этого труда больше, но москвичи не работают больше всех, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве производительность труда в два раза больше, чем в среднем по России практически. Но это не значит, что москвичи в два раза больше работают, чем остальные россияне, просто эффект от этого труда больше, потому что, оказывая услуги гораздо большему количеству людей в час рабочего времени, они дают и другую производительность труда", - сказал Собянин на пленарной сессия Московского финансового форума.
Он отметил, что такой эффект дает развитие и изменение экономики в условиях больших городов.
"Это новая экономика, новые подходы и новые измерения, новый прогноз и видение этого должно быть", - добавил Собянин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.