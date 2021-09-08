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Собянин оценил эффективность труда москвичей
Собянин оценил эффективность труда москвичей - РИА Новости, 08.09.2021
Собянин оценил эффективность труда москвичей
Производительность труда в Москве в два раза больше, чем в регионах России, потому что эффект от этого труда больше, но москвичи не работают больше всех, заявил РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T14:30
2021-09-08T14:30
экономика
общество
москва
сергей собянин
московский финансовый форум
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Производительность труда в Москве в два раза больше, чем в регионах России, потому что эффект от этого труда больше, но москвичи не работают больше всех, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что такой эффект дает развитие и изменение экономики в условиях больших городов."Это новая экономика, новые подходы и новые измерения, новый прогноз и видение этого должно быть", - добавил Собянин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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экономика, общество, москва, сергей собянин, московский финансовый форум, россия
14:30 08.09.2021
 
Собянин оценил эффективность труда москвичей

Мэр Собянин: производительность труда в Москве вдвое больше, чем в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме
Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Производительность труда в Москве в два раза больше, чем в регионах России, потому что эффект от этого труда больше, но москвичи не работают больше всех, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве производительность труда в два раза больше, чем в среднем по России практически. Но это не значит, что москвичи в два раза больше работают, чем остальные россияне, просто эффект от этого труда больше, потому что, оказывая услуги гораздо большему количеству людей в час рабочего времени, они дают и другую производительность труда", - сказал Собянин на пленарной сессия Московского финансового форума.
Он отметил, что такой эффект дает развитие и изменение экономики в условиях больших городов.
"Это новая экономика, новые подходы и новые измерения, новый прогноз и видение этого должно быть", - добавил Собянин.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.
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ЭкономикаОбществоМоскваСергей СобянинМосковский финансовый форумРоссия
 
 
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