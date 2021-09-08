https://ria.ru/20210908/trud-1749187596.html

Собянин оценил эффективность труда москвичей

Собянин оценил эффективность труда москвичей - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин оценил эффективность труда москвичей

Производительность труда в Москве в два раза больше, чем в регионах России, потому что эффект от этого труда больше, но москвичи не работают больше всех, заявил РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T14:30

2021-09-08T14:30

2021-09-08T14:30

экономика

общество

москва

сергей собянин

московский финансовый форум

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Производительность труда в Москве в два раза больше, чем в регионах России, потому что эффект от этого труда больше, но москвичи не работают больше всех, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что такой эффект дает развитие и изменение экономики в условиях больших городов."Это новая экономика, новые подходы и новые измерения, новый прогноз и видение этого должно быть", - добавил Собянин.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, москва, сергей собянин, московский финансовый форум, россия