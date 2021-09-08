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В Ногинске объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме
В Ногинске объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме - РИА Новости, 08.09.2021
В Ногинске объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме
В подмосковном Ногинске отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме, сообщил глава городского округа Игорь Сухин. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T22:24
2021-09-08T22:24
2021-09-08T22:24
происшествия
ногинск
взрыв газа в жилом доме в ногинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В подмосковном Ногинске отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур после взрыва газа в жилом доме, сообщил глава городского округа Игорь Сухин.Хлопок газа произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Были эвакуированы более 170 человек, 17 жителей дома пострадали. На данный момент известно о трех погибших."Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трёхдневный траур в Богородском округе. Соответственно и юбилей, 11 сентября, мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права", - написал Сухин на своей странице в Instagram.Он выразил уверенность, что жители города отнесутся к этому решению с пониманием.
https://ria.ru/20210908/vzryv-1749263353.html
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происшествия, ногинск, взрыв газа в жилом доме в ногинске
В Ногинске объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме
В Ногинске отменили проведение Дня города и объявили траур после взрыва газа в доме