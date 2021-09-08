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Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину
Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину - РИА Новости, 08.09.2021
Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину
Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, обсуждалась РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T21:06
2021-09-08T21:06
сша
германия
александр новак
евросоюз
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, обсуждалась возможность использования украинской газотранспортной системы после 2024 года, говорится в сообщении правительства России."В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - сообщается в релизе кабмина.На встрече также рассматривались актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Как отметил Новак, сотрудничество двух стран в сфере энергетики носит характер стратегического партнёрства и является стержневым во взаимодействии РФ с Евросоюзом."Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении", – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в релизе. Отмечается также, что сотрудничество в газовой сфере является неотъемлемой частью отношений двух стран, уже в 2023 году Россия и Германия отметят 50-летний юбилей с начала поставок российского газа в Германию.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное сроком на пять лет до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
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сша, германия, александр новак, евросоюз, газпром, алексей миллер, россия
21:06 08.09.2021
 
Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину

Вице-премьер Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину после 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, обсуждалась возможность использования украинской газотранспортной системы после 2024 года, говорится в сообщении правительства России.
"В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - сообщается в релизе кабмина.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 20:13
Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу
На встрече также рассматривались актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Как отметил Новак, сотрудничество двух стран в сфере энергетики носит характер стратегического партнёрства и является стержневым во взаимодействии РФ с Евросоюзом.
"Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении", – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в релизе. Отмечается также, что сотрудничество в газовой сфере является неотъемлемой частью отношений двух стран, уже в 2023 году Россия и Германия отметят 50-летний юбилей с начала поставок российского газа в Германию.
Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное сроком на пять лет до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 08:00
Наполовину пуст: в Европе разразился газовый кризис
 
СШАГерманияАлександр НовакЕвросоюзГазпромАлексей МиллерРоссия
 
 
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