https://ria.ru/20210908/tranzit-1749256153.html

Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину

Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину - РИА Новости, 08.09.2021

Новак обсудил с немецким коллегой транзит газа через Украину

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, обсуждалась РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:06

2021-09-08T21:06

2021-09-08T21:06

сша

германия

александр новак

евросоюз

газпром

алексей миллер

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее, обсуждалась возможность использования украинской газотранспортной системы после 2024 года, говорится в сообщении правительства России."В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - сообщается в релизе кабмина.На встрече также рассматривались актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Как отметил Новак, сотрудничество двух стран в сфере энергетики носит характер стратегического партнёрства и является стержневым во взаимодействии РФ с Евросоюзом."Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении", – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в релизе. Отмечается также, что сотрудничество в газовой сфере является неотъемлемой частью отношений двух стран, уже в 2023 году Россия и Германия отметят 50-летний юбилей с начала поставок российского газа в Германию.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное сроком на пять лет до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

https://ria.ru/20210908/tematika-1749251995.html

https://ria.ru/20210908/gaz-1749082507.html

сша

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, германия, александр новак, евросоюз, газпром, алексей миллер, россия