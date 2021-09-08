Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/transformatsiya-1749235017.html
Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации
Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации - РИА Новости, 08.09.2021
Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации
Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:09
2021-09-08T18:09
общество
технологии
нижегородская область
владимир путин
глеб никитин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_69a14ca023ade8a4d9c8e22e15abf12f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщает пресс-служба правительства региона.Результаты рейтинга были объявлены на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, посвященном вопросам цифровизации. Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Эксперты оценивали эффективность платформ "обратной связи", перевод госуслуг в электронный вид и "цифровую зрелость" регионов."Масштабная работа по цифровой трансформации ведется в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина и национального проекта "Цифровая экономика РФ". К 2030 году мы должны достигнуть "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Уверен, что регион успешно справится с этой задачей. У нас есть для этого все ресурсы", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, большое внимание в регионе уделяется сервисам "обратной связи". "В 2021 году появились платформы "обратной связи" - "Госуслуги. Решаем вместе" и "Лобачевский". Такие цифровые решения позволяют повысить эффективность деятельности органов госвласти и обеспечить прозрачность всех этапов работы по обращениям жителей", - добавил Никитин.Кроме того, в 2021 году был обновлен портал "Госуслуги Нижегородской области". "В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина к 1 января 2023 года в электронный вид должны быть переведены все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. К концу текущего года в Нижегородской области планируется перевести в цифровой вид 91 региональную услугу. Наш портал госуслуг с каждым годом становится удобнее для пользователей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.Также в 2021 году несколько новых функций появилось на цифровом сервисе "Карта жителя Нижегородской области". В частности, на портале теперь можно передать показания приборов учета и оплатить ЖКХ, проверить результаты ПЦР-теста на коронавирус и продемонстрировать их на таможне при пересечении границы между странами.
https://ria.ru/20210903/novgorod-1748606950.html
https://ria.ru/20210907/eksport-1749048383.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746867521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2900e1845143c8b528c8fda341ab379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, россия
18:09 08.09.2021
 
Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации

Нижегородская область стала второй в рейтинге работы руководителей цифровой трансформации

© Depositphotos / Elena KovalevaВид на Нижний Новгород
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Результаты рейтинга были объявлены на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, посвященном вопросам цифровизации. Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Эксперты оценивали эффективность платформ "обратной связи", перевод госуслуг в электронный вид и "цифровую зрелость" регионов.
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:03Нижегородская область
Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта
"Масштабная работа по цифровой трансформации ведется в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина и национального проекта "Цифровая экономика РФ". К 2030 году мы должны достигнуть "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Уверен, что регион успешно справится с этой задачей. У нас есть для этого все ресурсы", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, большое внимание в регионе уделяется сервисам "обратной связи". "В 2021 году появились платформы "обратной связи" - "Госуслуги. Решаем вместе" и "Лобачевский". Такие цифровые решения позволяют повысить эффективность деятельности органов госвласти и обеспечить прозрачность всех этапов работы по обращениям жителей", - добавил Никитин.
Кроме того, в 2021 году был обновлен портал "Госуслуги Нижегородской области". "В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина к 1 января 2023 года в электронный вид должны быть переведены все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. К концу текущего года в Нижегородской области планируется перевести в цифровой вид 91 региональную услугу. Наш портал госуслуг с каждым годом становится удобнее для пользователей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Также в 2021 году несколько новых функций появилось на цифровом сервисе "Карта жителя Нижегородской области". В частности, на портале теперь можно передать показания приборов учета и оплатить ЖКХ, проверить результаты ПЦР-теста на коронавирус и продемонстрировать их на таможне при пересечении границы между странами.
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:40Нижегородская область
Экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%
 
ОбществоТехнологииНижегородская областьВладимир ПутинГлеб НикитинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:33Трех россиян задержали в Таиланде по подозрению в незаконной торговле
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
Лента новостейМолния