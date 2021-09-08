https://ria.ru/20210908/transformatsiya-1749235017.html

Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации

Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации - РИА Новости, 08.09.2021

Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации

Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:09

2021-09-08T18:09

2021-09-08T18:09

общество

технологии

нижегородская область

владимир путин

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщает пресс-служба правительства региона.Результаты рейтинга были объявлены на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, посвященном вопросам цифровизации. Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Эксперты оценивали эффективность платформ "обратной связи", перевод госуслуг в электронный вид и "цифровую зрелость" регионов."Масштабная работа по цифровой трансформации ведется в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина и национального проекта "Цифровая экономика РФ". К 2030 году мы должны достигнуть "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Уверен, что регион успешно справится с этой задачей. У нас есть для этого все ресурсы", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По его словам, большое внимание в регионе уделяется сервисам "обратной связи". "В 2021 году появились платформы "обратной связи" - "Госуслуги. Решаем вместе" и "Лобачевский". Такие цифровые решения позволяют повысить эффективность деятельности органов госвласти и обеспечить прозрачность всех этапов работы по обращениям жителей", - добавил Никитин.Кроме того, в 2021 году был обновлен портал "Госуслуги Нижегородской области". "В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина к 1 января 2023 года в электронный вид должны быть переведены все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. К концу текущего года в Нижегородской области планируется перевести в цифровой вид 91 региональную услугу. Наш портал госуслуг с каждым годом становится удобнее для пользователей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.Также в 2021 году несколько новых функций появилось на цифровом сервисе "Карта жителя Нижегородской области". В частности, на портале теперь можно передать показания приборов учета и оплатить ЖКХ, проверить результаты ПЦР-теста на коронавирус и продемонстрировать их на таможне при пересечении границы между странами.

https://ria.ru/20210903/novgorod-1748606950.html

https://ria.ru/20210907/eksport-1749048383.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, россия