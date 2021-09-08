Нижегородская область стала второй в рейтинге цифровой трансформации
Нижегородская область стала второй в рейтинге работы руководителей цифровой трансформации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Нижегородская область заняла второе место в рейтинге качества работы руководителей цифровой трансформации в субъектах России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Результаты рейтинга были объявлены на совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, посвященном вопросам цифровизации. Рейтинг подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Эксперты оценивали эффективность платформ "обратной связи", перевод госуслуг в электронный вид и "цифровую зрелость" регионов.
"Масштабная работа по цифровой трансформации ведется в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина и национального проекта "Цифровая экономика РФ". К 2030 году мы должны достигнуть "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. Уверен, что регион успешно справится с этой задачей. У нас есть для этого все ресурсы", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По его словам, большое внимание в регионе уделяется сервисам "обратной связи". "В 2021 году появились платформы "обратной связи" - "Госуслуги. Решаем вместе" и "Лобачевский". Такие цифровые решения позволяют повысить эффективность деятельности органов госвласти и обеспечить прозрачность всех этапов работы по обращениям жителей", - добавил Никитин.
Кроме того, в 2021 году был обновлен портал "Госуслуги Нижегородской области". "В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина к 1 января 2023 года в электронный вид должны быть переведены все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги. К концу текущего года в Нижегородской области планируется перевести в цифровой вид 91 региональную услугу. Наш портал госуслуг с каждым годом становится удобнее для пользователей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Также в 2021 году несколько новых функций появилось на цифровом сервисе "Карта жителя Нижегородской области". В частности, на портале теперь можно передать показания приборов учета и оплатить ЖКХ, проверить результаты ПЦР-теста на коронавирус и продемонстрировать их на таможне при пересечении границы между странами.