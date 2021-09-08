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В России стартовал Всероссийский тест по финансовой грамотности
В России стартовал Всероссийский тест по финансовой грамотности - РИА Новости, 08.09.2021
В России стартовал Всероссийский тест по финансовой грамотности
Всероссийский тест по финансовой грамотности – совместный образовательный проект Минфина, Почта Банка и платежной системы "Мир" – представлен в среду на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:44
2021-09-08T18:44
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Всероссийский тест по финансовой грамотности – совместный образовательный проект Минфина, Почта Банка и платежной системы "Мир" – представлен в среду на Московском финансовом форуме, сообщает пресс-служба Почта Банка.В течение месяца (с 8 сентября по 7 октября) все желающие смогут пройти тест на сайте банка. Тест рассчитан, в первую очередь, на представителей старшего поколения и поможет познакомить их с правилами безопасного использования карт в интернете и покупок онлайн. Ожидается, что инициатива соберёт 1 миллион участников по всей стране.Заместитель президента – председателя правления Почта Банка Павел Тулубьев на презентации проекта отметил, что клиенты старшего возраста всегда были для банка предметом особой заботы и внимания.Тест составлен в игровой форме, по его итогам победители, которые будут определяться каждую неделю, смогут выиграть один из 24 гаджетов - от умных весов и робота-пылесоса до смартфонов и планшетов. Кроме того, все правильно ответившие на вопросы (с двух попыток) получат в подарок сертификаты от Flocktory. Принять участие в розыгрыше главных призов смогут люди пенсионного возраста - владельцы карт "Мир" Почта Банка.Первой участницей проекта стала заместитель председателя правления отделения Союза пенсионеров России по Псковской области Светлана Мельничук, которая без ошибок ответила на все вопросы теста.В свою очередь, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас отметила, что подобные образовательные инициативы сегодня "остро необходимы".Коммерческий директор платежной системы "Мир" Дмитрий Бувин подчеркнул, что "совместные проекты помогут еще более эффективно работать в этом направлении".
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новости компаний - экономика, образование - общество, почта банк
18:44 08.09.2021
 

В России стартовал Всероссийский тест по финансовой грамотности

© Фото предоставлено пресс-службой Почта БанкаПрезентация всероссийского теста по финансовой грамотности на Московском финансовом форуме
Презентация всероссийского теста по финансовой грамотности на Московском финансовом форуме
© Фото предоставлено пресс-службой Почта Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Всероссийский тест по финансовой грамотности – совместный образовательный проект Минфина, Почта Банка и платежной системы "Мир" – представлен в среду на Московском финансовом форуме, сообщает пресс-служба Почта Банка.
В течение месяца (с 8 сентября по 7 октября) все желающие смогут пройти тест на сайте банка. Тест рассчитан, в первую очередь, на представителей старшего поколения и поможет познакомить их с правилами безопасного использования карт в интернете и покупок онлайн. Ожидается, что инициатива соберёт 1 миллион участников по всей стране.
© Фото предоставлено пресс-службой Почта БанкаПрезентация всероссийского теста по финансовой грамотности на Московском финансовом форуме
Презентация всероссийского теста по финансовой грамотности на Московском финансовом форуме
© Фото предоставлено пресс-службой Почта Банка
Презентация всероссийского теста по финансовой грамотности на Московском финансовом форуме
Заместитель президента – председателя правления Почта Банка Павел Тулубьев на презентации проекта отметил, что клиенты старшего возраста всегда были для банка предметом особой заботы и внимания.
"Мы не только разрабатываем для них специальные продукты и сервисы, но и заботимся об их безопасности при обращении с деньгами. Мы постоянно проводим мероприятия по финансовой грамотности для взрослых и детей, в отделениях помогаем нашим клиентам старшего возраста установить и использовать мобильное приложение банка, учим пользоваться порталом Госуслуги. Самый действенный способ защитить наших родителей, бабушек и дедушек от мошенников – повышать уровень их финансовой грамотности", - отметил Тулубьев.
Тест составлен в игровой форме, по его итогам победители, которые будут определяться каждую неделю, смогут выиграть один из 24 гаджетов - от умных весов и робота-пылесоса до смартфонов и планшетов. Кроме того, все правильно ответившие на вопросы (с двух попыток) получат в подарок сертификаты от Flocktory. Принять участие в розыгрыше главных призов смогут люди пенсионного возраста - владельцы карт "Мир" Почта Банка.
Первой участницей проекта стала заместитель председателя правления отделения Союза пенсионеров России по Псковской области Светлана Мельничук, которая без ошибок ответила на все вопросы теста.
"Это очень нужная инициатива, особенно полезная для нас, пенсионеров. Хорошо, что в эту работу включились банки. Если каждый из нас пройдет этот тест, это будет очень полезно и заставить задуматься о том, как правильно пользоваться картами, как защититься от мошенников. Если пройдешь тест - значит, ты финансово грамотный и готов даже ко встрече с мошенниками", - сказала Мельничук.
В свою очередь, директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Анна Харнас отметила, что подобные образовательные инициативы сегодня "остро необходимы".
Коммерческий директор платежной системы "Мир" Дмитрий Бувин подчеркнул, что "совместные проекты помогут еще более эффективно работать в этом направлении".
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