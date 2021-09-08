https://ria.ru/20210908/tematika-1749251995.html
Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу
Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу - РИА Новости, 08.09.2021
Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу
Киев на встрече политических советников "нормандского формата" пытался добавить в проект итогов "газовую тематику", но речь может быть лишь о поставках им газа... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:13
2021-09-08T20:13
2021-09-08T20:54
природный газ
украина
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
андрей ермак
минские соглашения
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киев на встрече политических советников "нормандского формата" пытался добавить в проект итогов "газовую тематику", но речь может быть лишь о поставках им газа для ДНР и ЛНР, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам, по итогам встречи.По словам источника, представитель Украины Андрей Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита "газовую тематику"."Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию "нормандского формата" не входят", - прокомментировал источник.
https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html
украина
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
луганск
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природный газ, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, андрей ермак, минские соглашения
20:13 08.09.2021 (обновлено: 20:54 08.09.2021)
Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу
Источник: Киев попытался продавить "газовую тематику" на переговорах по Донбассу