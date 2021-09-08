https://ria.ru/20210908/tematika-1749251995.html

Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу

Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу - РИА Новости, 08.09.2021

Источник: Киев пытался продавить "газовую тематику" на встрече по Донбассу

Киев на встрече политических советников "нормандского формата" пытался добавить в проект итогов "газовую тематику", но речь может быть лишь о поставках им газа... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:13

2021-09-08T20:13

2021-09-08T20:54

природный газ

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

луганск

андрей ермак

минские соглашения

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киев на встрече политических советников "нормандского формата" пытался добавить в проект итогов "газовую тематику", но речь может быть лишь о поставках им газа для ДНР и ЛНР, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам, по итогам встречи.По словам источника, представитель Украины Андрей Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита "газовую тематику"."Поскольку речь идет о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса. Другие аспекты газового вопроса в компетенцию "нормандского формата" не входят", - прокомментировал источник.

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053929.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

луганск

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природный газ, украина, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, луганск, андрей ермак, минские соглашения