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В Мурманской области нашли тело второго погибшего при опрокидывании катера
В Мурманской области нашли тело второго погибшего при опрокидывании катера - РИА Новости, 08.09.2021
В Мурманской области нашли тело второго погибшего при опрокидывании катера
Тело второго погибшего из пятерых находившихся на борту опрокинувшегося в Мурманской области маломерного судна обнаружено в среду, еще двух человек продолжают... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:58
2021-09-08T11:58
2021-09-08T11:58
происшествия
мурманская область
печенгский район
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Тело второго погибшего из пятерых находившихся на борту опрокинувшегося в Мурманской области маломерного судна обнаружено в среду, еще двух человек продолжают искать спасатели, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."Тело второго погибшего обнаружено недалеко от места ЧП", - сказал собеседник агентства.Во вторник вечером стало известно о том, что маломерное судно, отправившееся на рыбалку около 10 утра с четырьмя пассажирами и судовладельцем на борту, перевернулось в Печенгском районе и было обнаружено в бухте Долгая Щель. Один человек погиб, одного удалось спасти, еще троих искали всю ночь, а сегодня группировку спасателей увеличили, привлечены водолазные группы и два вертолета.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
https://ria.ru/20210809/turist-1744993439.html
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происшествия, мурманская область, печенгский район, россия
В Мурманской области нашли тело второго погибшего при опрокидывании катера
Тело второго из пятерых погибших при опрокидывании катера нашли в Мурманской области