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Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС
Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС - РИА Новости, 08.09.2021
Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, глава государства глубоко... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:28
2021-09-08T14:01
общество
владимир путин
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, глава государства глубоко соболезнует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра", - сказал Песков РИА Новости.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Ранее много лет он работал рядом с президентом.Зиничев с 1991 года служил в Федеральной службе охраны (ФСО), отвечающей, в том числе, за безопасность первых лиц страны. Сначала он состоял в охране президента России, а затем стал его адъютантом. Возглавив МЧС, Зиничев продолжал оставаться на связи с президентом. Этим летом из-за пожаров и подтоплений в различных регионах России министр представлял главе государства доклады и принимал участие в совещаниях, а также не раз вылетал на место ЧС по поручению Путина.
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общество, владимир путин, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
13:28 08.09.2021 (обновлено: 14:01 08.09.2021)
 
Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС

Путин направил телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр МЧС РФ Евгений Зиничев
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, глава государства глубоко соболезнует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра", - сказал Песков РИА Новости.
МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Ранее много лет он работал рядом с президентом.
Зиничев с 1991 года служил в Федеральной службе охраны (ФСО), отвечающей, в том числе, за безопасность первых лиц страны. Сначала он состоял в охране президента России, а затем стал его адъютантом. Возглавив МЧС, Зиничев продолжал оставаться на связи с президентом. Этим летом из-за пожаров и подтоплений в различных регионах России министр представлял главе государства доклады и принимал участие в совещаниях, а также не раз вылетал на место ЧС по поручению Путина.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время оценки обстановки на месте схода грунта на русло реки Бурея в Хабаровском крае. - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 13:43
Погиб как спасатель. Глава МЧС Евгений Зиничев
 
ОбществоВладимир ПутинЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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