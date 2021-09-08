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В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 08.09.2021
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:34
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в мире
технологии
украина
германия
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 9.03 мск было зафиксировано 215 жалоб. 75% пользователей соцсети жалуются на проблемы с подключением, 25% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210829/vkontakte-1747709379.html
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в мире, технологии, украина, германия, telegram (приложение), россия
09:34 08.09.2021 (обновлено: 09:37 08.09.2021)
 
В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в его работе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 9.03 мск было зафиксировано 215 жалоб. 75% пользователей соцсети жалуются на проблемы с подключением, 25% - на проблемы с отправкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и других стран.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 09:28
Пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте"
 
В миреТехнологииУкраинаГерманияTelegram (приложение)Россия
 
 
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