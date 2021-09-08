https://ria.ru/20210908/telegram-1749114335.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 08.09.2021

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T09:34

2021-09-08T09:34

2021-09-08T09:37

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технологии

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telegram (приложение)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 9.03 мск было зафиксировано 215 жалоб. 75% пользователей соцсети жалуются на проблемы с подключением, 25% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20210829/vkontakte-1747709379.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, украина, германия, telegram (приложение), россия