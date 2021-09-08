16:43 08.09.2021 (обновлено: 20:43 17.09.2021)
Коммунальную технику украсили в Москве ко Дню города
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничное оформление в Москве, посвященное празднованию 874-летия города
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города службы комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.
"В честь праздника автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, посвященными 874-летию Москвы. Поздравительные стикеры появились на всей технике, которая задействована в уборке столичных улиц, а также на аварийных и дежурных машинах оперативных служб. Они выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных круглых изображений, центральными элементами которых являются надписи "Москва 874" и "День города", – цитируют в пресс-службе руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслава Торсунова.
В пресс-службе отметили, что в работах по оформлению техники были задействованы все предприятия комплекса городского хозяйства, в их числе АО "МОСГАЗ", ГУП "Мосводосток", ОА "Москоллектор", АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ГУП "Моссвет", ГБУ "Гормост" и ГБУ "Автомобильные дороги".
В пресс-службе уточнили, что в поддержку праздничного проекта департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы запустил флешмоб, в котором может принять участие каждый желающий. Для этого нужно найти наклейку на коммунальной машине, сделать с ней фотографию, выложить в соцсети со специальным хэштегом.
7 сентября, 12:29В Москве в День города проезд по МЦК будет бесплатным