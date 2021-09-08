https://ria.ru/20210908/tekhnika-1750613606.html

Коммунальную технику украсили в Москве ко Дню города

Коммунальную технику украсили в Москве ко Дню города - РИА Новости, 17.09.2021

Коммунальную технику украсили в Москве ко Дню города

В преддверии Дня города службы комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками, сообщает пресс-служба столичного РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-08T16:43

2021-09-08T16:43

2021-09-17T20:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

мосводоканал

москва

мосводосток

автомобильные дороги

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749078996_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_1e3e81ba76649ef30ff77df865c55266.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В преддверии Дня города службы комплекса городского хозяйства Москвы украсили коммунальную технику поздравительными наклейками, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ.В пресс-службе отметили, что в работах по оформлению техники были задействованы все предприятия комплекса городского хозяйства, в их числе АО "МОСГАЗ", ГУП "Мосводосток", ОА "Москоллектор", АО "Мосводоканал", АО "Мослифт", ГУП "Моссвет", ГБУ "Гормост" и ГБУ "Автомобильные дороги".В пресс-службе уточнили, что в поддержку праздничного проекта департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы запустил флешмоб, в котором может принять участие каждый желающий. Для этого нужно найти наклейку на коммунальной машине, сделать с ней фотографию, выложить в соцсети со специальным хэштегом.

https://ria.ru/20210907/mtsk-1748995937.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мосводоканал, москва, мосводосток, автомобильные дороги, городское хозяйство москвы