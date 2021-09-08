https://ria.ru/20210908/taliby-1749235763.html
Талибы пригласили Россию на инаугурацию кабмина, сообщил источник
Талибы пригласили Россию на инаугурацию кабмина, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2021
Талибы пригласили Россию на инаугурацию кабмина, сообщил источник
Источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены Россия, Китай, Катар, Турция,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:13
2021-09-08T18:13
2021-09-08T18:22
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 8 сен - РИА Новости. Источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран."Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран к настоящему моменту были приглашены на церемонию", - сообщил источник."Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября", - сообщил источник.Отмечается также, что заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар в среду направился в Катар, чтобы пригласить делегации еще ряда стран.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, иран, оон, талибан, катар, пакистан, россия
18:13 08.09.2021 (обновлено: 18:22 08.09.2021)
Талибы пригласили Россию на инаугурацию кабмина, сообщил источник
Источник: "Талибан"* пригласил Россию и другие страны на инаугурацию кабмина