https://ria.ru/20210908/taksi-1749130377.html
"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси
"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси - РИА Новости, 08.09.2021
"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси
Российский интернет-холдинг "Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево, ожидает одобрения соответствующей... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T11:02
2021-09-08T11:02
2021-09-08T15:48
технологии
ясенево
яндекс
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево, ожидает одобрения соответствующей программы экспериментального правового режима, сообщает компания."Яндекс" запустит тестирование беспилотного такси в Москве. Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы", — говорится в сообщении.Компания указывает, что на этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Чтобы принять участие в проекте, нужно будет заполнить заявку на специальном сайте. Желающие смогут вызывать беспилотное такси в приложении "Яндекс Go".Как отмечает компания, по дорогам Москвы беспилотные автомобили "Яндекса" ездят уже несколько лет, но по действующим законам за рулем машины должен сидеть водитель-испытатель. В 2021 году, как пояснили в "Яндексе", в России вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах, который частично снимает ограничения для тестирования беспилотных технологий.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, программа экспериментального правового режима, в которой прописаны условия запуска беспилотных такси в нескольких регионах, опубликована на портале проектов нормативных актов. "Сейчас мы ждем ее одобрения соответствующими ведомствами. Это позволит нам приступить к полноценному запуску сервиса беспилотного такси", — добавили в пресс-службе."Яндекс" начал первые испытания беспилотного такси летом 2018 года в Иннополисе. За три года тестирования в Иннополисе пассажиры совершили более 20 тысяч поездок. Всего беспилотные машины "Яндекса" проехали уже более 14 миллионов километров по дорогам общего пользования в России, США и Израиле.
https://ria.ru/20210610/taksi-1736447487.html
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технологии, ясенево, яндекс
11:02 08.09.2021 (обновлено: 15:48 08.09.2021)
"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси
"Яндекс" планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в Москве