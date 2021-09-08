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В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 08.09.2021
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД
Москва надеется, что США и Запад в целом не будут осложнять ситуацию вокруг процесса восстановления ядерной сделки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:17
2021-09-08T09:35
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
роберт малли
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва надеется, что США и Запад в целом не будут осложнять ситуацию вокруг процесса восстановления ядерной сделки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед своей встречей со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли."Мы, конечно, хотели бы надеяться, что наши западные коллеги, включая США, проявят взвешенный, ответственный подход и не будут действовать так, как это бывало в прошлом, по большому счету осложняя ситуацию и заявлениями, и практическими делами", - сказал Рябков."Мы предостерегаем западных коллег от идеи пойти на дальнейшее повышение ставок в плане разработки тех или иных "осуждающих" Иран формулировок для внесения в гипотетическую резолюцию совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Рябков.Он отметил, что на эту тему уже появилось ряд утечек в американских СМИ."Мы знаем, что происходит определенная координация в западном кругу на эту тему. И в ходе предстоящего разговора с Робертом Малли мы ему эту нашу логику донесем", - отметил замглавы МИД РФ.Он подчеркнул, что "нужно не поддаваться эмоциям, а проявлять выдержку и упорно, настойчиво, терпеливо искать компромиссы"."Со своей стороны будем продолжать работать именно в таком ключе", - резюмировал Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), роберт малли, россия
09:17 08.09.2021 (обновлено: 09:35 08.09.2021)
 
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД

Замглавы МИД Рябков: надеемся, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва надеется, что США и Запад в целом не будут осложнять ситуацию вокруг процесса восстановления ядерной сделки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед своей встречей со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли.
"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что наши западные коллеги, включая США, проявят взвешенный, ответственный подход и не будут действовать так, как это бывало в прошлом, по большому счету осложняя ситуацию и заявлениями, и практическими делами", - сказал Рябков.
"Мы предостерегаем западных коллег от идеи пойти на дальнейшее повышение ставок в плане разработки тех или иных "осуждающих" Иран формулировок для внесения в гипотетическую резолюцию совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Рябков.
Он отметил, что на эту тему уже появилось ряд утечек в американских СМИ.
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"Мы знаем, что происходит определенная координация в западном кругу на эту тему. И в ходе предстоящего разговора с Робертом Малли мы ему эту нашу логику донесем", - отметил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что "нужно не поддаваться эмоциям, а проявлять выдержку и упорно, настойчиво, терпеливо искать компромиссы".
"Со своей стороны будем продолжать работать именно в таком ключе", - резюмировал Рябков.
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