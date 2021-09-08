https://ria.ru/20210908/svpd-1749112051.html
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД - РИА Новости, 08.09.2021
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД
Москва надеется, что США и Запад в целом не будут осложнять ситуацию вокруг процесса восстановления ядерной сделки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:17
2021-09-08T09:17
2021-09-08T09:35
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
роберт малли
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва надеется, что США и Запад в целом не будут осложнять ситуацию вокруг процесса восстановления ядерной сделки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков перед своей встречей со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли."Мы, конечно, хотели бы надеяться, что наши западные коллеги, включая США, проявят взвешенный, ответственный подход и не будут действовать так, как это бывало в прошлом, по большому счету осложняя ситуацию и заявлениями, и практическими делами", - сказал Рябков."Мы предостерегаем западных коллег от идеи пойти на дальнейшее повышение ставок в плане разработки тех или иных "осуждающих" Иран формулировок для внесения в гипотетическую резолюцию совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Рябков.Он отметил, что на эту тему уже появилось ряд утечек в американских СМИ."Мы знаем, что происходит определенная координация в западном кругу на эту тему. И в ходе предстоящего разговора с Робертом Малли мы ему эту нашу логику донесем", - отметил замглавы МИД РФ.Он подчеркнул, что "нужно не поддаваться эмоциям, а проявлять выдержку и упорно, настойчиво, терпеливо искать компромиссы"."Со своей стороны будем продолжать работать именно в таком ключе", - резюмировал Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), роберт малли, россия
09:17 08.09.2021 (обновлено: 09:35 08.09.2021)
В МИД надеются, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД
Замглавы МИД Рябков: надеемся, что Запад не будет осложнять ситуацию вокруг СВПД
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Москва надеется, что США
и Запад в целом не будут осложнять ситуацию вокруг процесса восстановления ядерной сделки, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков
перед своей встречей со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли
.
"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что наши западные коллеги, включая США, проявят взвешенный, ответственный подход и не будут действовать так, как это бывало в прошлом, по большому счету осложняя ситуацию и заявлениями, и практическими делами", - сказал Рябков.
"Мы предостерегаем западных коллег от идеи пойти на дальнейшее повышение ставок в плане разработки тех или иных "осуждающих" Иран формулировок для внесения в гипотетическую резолюцию совета управляющих МАГАТЭ", - добавил Рябков.
Он отметил, что на эту тему уже появилось ряд утечек в американских СМИ.
"Мы знаем, что происходит определенная координация в западном кругу на эту тему. И в ходе предстоящего разговора с Робертом Малли мы ему эту нашу логику донесем", - отметил замглавы МИД РФ.
Он подчеркнул, что "нужно не поддаваться эмоциям, а проявлять выдержку и упорно, настойчиво, терпеливо искать компромиссы".
"Со своей стороны будем продолжать работать именно в таком ключе", - резюмировал Рябков.