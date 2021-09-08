https://ria.ru/20210908/svpd-1749098146.html

Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД

Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД - РИА Новости, 08.09.2021

Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД

Россия готова к обсуждению с США вопросов, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:04

2021-09-08T03:04

2021-09-08T03:04

в мире

сша

иран

тегеран (город)

франция

магатэ

михаил ульянов

дональд трамп

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия готова к обсуждению с США вопросов, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Госдепартамент сообщил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Малли с 7 по 10 сентября намерен посетить Москву и Париж для проведения консультаций с российскими и французскими коллегами по иранской проблематике.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.

https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html

сша

иран

тегеран (город)

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, тегеран (город), франция, магатэ, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли, россия