Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
Постпред России в Вене Ульянов: Россия готова поддерживать диалог с США по СВПД
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия готова к обсуждению с США вопросов, связанных с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Госдепартамент сообщил, что спецпосланник США по Ирану Роберт Малли с 7 по 10 сентября намерен посетить Москву и Париж для проведения консультаций с российскими и французскими коллегами по иранской проблематике.
"Россия готова поддерживать диалог с нашими американскими коллегами по СВПД", - написал Ульянов в Twitter.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отмечали, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.