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Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет
Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет - РИА Новости, 08.09.2021
Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет
Создатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов сообщил о смерти участника реалити-шоу, которое выходило на его ютьюб-канале. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T21:26
2021-09-08T21:26
общество
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Создатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов сообщил о смерти участника реалити-шоу, которое выходило на его ютьюб-канале.Предприниматель запустил проект, целью которого было помочь участникам избавиться от лишнего веса: их сажали на диеты и заставляли заниматься спортом. Одним из участников был 25-летний Никита Судницын.В начале шоу молодой человек весил 138 килограммов, а спустя полтора месяца ему удалось похудеть на 18 килограммов. Но этот результат не устроил Судницына, и он продолжил попытки сбросить вес.По словам Орлова, молодому человеку стало плохо в пятницу, и он обратился в больницу. Там ему дали лекарство и отправили домой. На следующий день Судницыну два раза вызывали скорую, но врачи говорили, что все в порядке. К вечеру мать участника шоу отвезла его в больницу, где он умер в реанимации от левожелудочковой недостаточности.Бизнесмен пообещал помочь родным Судницына.
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общество, россия
21:26 08.09.2021
 
Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет

Участник реалити-шоу о похудении Никита Судницын сбросил 18 килограмм и умер

© Фото : @nikitasudnitsinФотография из Instagram-аккаунта Никиты Судницына
Фотография из Instagram-аккаунта Никиты Судницына - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : @nikitasudnitsin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Создатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов сообщил о смерти участника реалити-шоу, которое выходило на его ютьюб-канале.
Предприниматель запустил проект, целью которого было помочь участникам избавиться от лишнего веса: их сажали на диеты и заставляли заниматься спортом. Одним из участников был 25-летний Никита Судницын.
В начале шоу молодой человек весил 138 килограммов, а спустя полтора месяца ему удалось похудеть на 18 килограммов. Но этот результат не устроил Судницына, и он продолжил попытки сбросить вес.
По словам Орлова, молодому человеку стало плохо в пятницу, и он обратился в больницу. Там ему дали лекарство и отправили домой. На следующий день Судницыну два раза вызывали скорую, но врачи говорили, что все в порядке. К вечеру мать участника шоу отвезла его в больницу, где он умер в реанимации от левожелудочковой недостаточности.
Бизнесмен пообещал помочь родным Судницына.
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