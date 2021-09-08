https://ria.ru/20210908/sudnitsyn-1749258063.html

Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет

Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет - РИА Новости, 08.09.2021

Участник российского реалити-шоу о похудении умер в 25 лет

Создатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов сообщил о смерти участника реалити-шоу, которое выходило на его ютьюб-канале. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T21:26

2021-09-08T21:26

2021-09-08T21:26

общество

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Создатель сети ресторанов "Тануки" Александр Орлов сообщил о смерти участника реалити-шоу, которое выходило на его ютьюб-канале.Предприниматель запустил проект, целью которого было помочь участникам избавиться от лишнего веса: их сажали на диеты и заставляли заниматься спортом. Одним из участников был 25-летний Никита Судницын.В начале шоу молодой человек весил 138 килограммов, а спустя полтора месяца ему удалось похудеть на 18 килограммов. Но этот результат не устроил Судницына, и он продолжил попытки сбросить вес.По словам Орлова, молодому человеку стало плохо в пятницу, и он обратился в больницу. Там ему дали лекарство и отправили домой. На следующий день Судницыну два раза вызывали скорую, но врачи говорили, что все в порядке. К вечеру мать участника шоу отвезла его в больницу, где он умер в реанимации от левожелудочковой недостаточности.Бизнесмен пообещал помочь родным Судницына.

https://ria.ru/20210503/golodanie-1731042635.html

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2021

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