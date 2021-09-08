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Суд взыскал с экс-министра Абызова 22 миллиона долларов
Суд взыскал с экс-министра Абызова 22 миллиона долларов - РИА Новости, 08.09.2021
Суд взыскал с экс-министра Абызова 22 миллиона долларов
Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов,... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:27
2021-09-08T22:54
альфа-банк
москва
россия
происшествия
михаил абызов
генеральная прокуратура рф
дело экс-министра абызова
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.По словам собеседницы агентства, суд решил взыскать в доход Российской Федерации с Абызова 22 миллиона долларов США, а с АО "Альфа-банк" — 30 829 755, 34 доллара США и 5 642 993 352 рубля 13 копеек".Как сообщал Гагаринский райсуд, Генпрокуратура обосновала просьбу взыскать с Абызова 22 миллиона долларов, с Альфа-банка почти 31 миллион долларов и свыше 5,6 миллиарда рублей тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.В октябре 2020 года тот же суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства — прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Решение вступило в силу после того, как Мосгорсуд отклонил апелляции. Недавно оно было оспорено в кассации.Это самая большая сумма, взысканная в России через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и (или) законность покупки которых они не могут доказать документально.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов — фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей — и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
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альфа-банк, москва, россия, происшествия, михаил абызов, генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова
18:27 08.09.2021 (обновлено: 22:54 08.09.2021)
 
Суд взыскал с экс-министра Абызова 22 миллиона долларов

Суд в Москве взыскал с Альфа-банка и экс-министра Абызова более 120 миллионов долларов

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
По словам собеседницы агентства, суд решил взыскать в доход Российской Федерации с Абызова 22 миллиона долларов США, а с АО "Альфа-банк" — 30 829 755, 34 доллара США и 5 642 993 352 рубля 13 копеек".
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Как сообщал Гагаринский райсуд, Генпрокуратура обосновала просьбу взыскать с Абызова 22 миллиона долларов, с Альфа-банка почти 31 миллион долларов и свыше 5,6 миллиарда рублей тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.
В октябре 2020 года тот же суд по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства — прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Решение вступило в силу после того, как Мосгорсуд отклонил апелляции. Недавно оно было оспорено в кассации.
Это самая большая сумма, взысканная в России через суд в рамках изъятия у чиновников активов, однозначно приобретенных незаконным путем и (или) законность покупки которых они не могут доказать документально.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов — фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей — и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
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Альфа-банкМоскваРоссияПроисшествияМихаил АбызовГенеральная прокуратура РФДело экс-министра Абызова
 
 
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