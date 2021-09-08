https://ria.ru/20210908/studentka-1749099007.html

Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца

Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца - РИА Новости, 08.09.2021

Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца

Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:40

2021-09-08T03:40

2021-09-08T03:40

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мгу имени м. в. ломоносова

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Однокурсник девятилетней студентки МГУ заявил о несправедливости из-за ее отца

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к остальным студентам.По словам студента, девочка включает микрофон несмотря на просьбы преподавателя его выключить, задает вопросы не по теме занятия. Юноша также выразил мнение, что Теплякова "слабо вписывается в процесс обучения". По его мнению, девочка не справится с учебой без своего отца, который якобы будет выполнять за нее часть заданий, что не совсем честно по отношению к другим студентам.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.

https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия