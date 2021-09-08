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Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца - РИА Новости, 08.09.2021
Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:40
2021-09-08T03:40
2021-09-08T03:40
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Однокурсник девятилетней студентки МГУ заявил о несправедливости из-за ее отца
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к остальным студентам.По словам студента, девочка включает микрофон несмотря на просьбы преподавателя его выключить, задает вопросы не по теме занятия. Юноша также выразил мнение, что Теплякова "слабо вписывается в процесс обучения". По его мнению, девочка не справится с учебой без своего отца, который якобы будет выполнять за нее часть заданий, что не совсем честно по отношению к другим студентам.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.
https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия
Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
Однокурсник девятилетней студентки МГУ: Теплякова не справится с учебой без своего отца
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК
рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к остальным студентам.
"Алиса ходит в университет в сопровождении отца и участвует в дистанционных уроках наравне со всеми. На парах ее сопровождает отец, сидит с ней в аудитории. Порой нам кажется, что Алисе будет тяжело учиться в университете", — сказал молодой человек.
По словам студента, девочка включает микрофон несмотря на просьбы преподавателя его выключить, задает вопросы не по теме занятия. Юноша также выразил мнение, что Теплякова "слабо вписывается в процесс обучения". По его мнению, девочка не справится с учебой без своего отца, который якобы будет выполнять за нее часть заданий, что не совсем честно по отношению к другим студентам.
"Возможно, всю основную работу по поиску и "разжевыванию" учебного материала будет выполнять он, а Алисе останется лишь впитать готовую информацию и сдавать экзамены. Но в таком случае лично у меня, как студента, который учится вместе с ней, возникает вопрос — не является ли Алиса лишь "придатком" отца <…> и насколько данная ситуация честна по отношению к другим студентам?" — сказал собеседник газеты.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.