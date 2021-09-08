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Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца - РИА Новости, 08.09.2021
Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:40
2021-09-08T03:40
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
россия
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Однокурсник девятилетней студентки МГУ заявил о несправедливости из-за ее отца
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к остальным студентам.По словам студента, девочка включает микрофон несмотря на просьбы преподавателя его выключить, задает вопросы не по теме занятия. Юноша также выразил мнение, что Теплякова "слабо вписывается в процесс обучения". По его мнению, девочка не справится с учебой без своего отца, который якобы будет выполнять за нее часть заданий, что не совсем честно по отношению к другим студентам.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия
03:40 08.09.2021
 
Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца

Однокурсник девятилетней студентки МГУ: Теплякова не справится с учебой без своего отца

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Однокурсник девятилетней студентки МГУ Алисы Темляковой в беседе с МК рассказал об их совместной учебе и усомнился в честности происходящего по отношению к остальным студентам.

"Алиса ходит в университет в сопровождении отца и участвует в дистанционных уроках наравне со всеми. На парах ее сопровождает отец, сидит с ней в аудитории. Порой нам кажется, что Алисе будет тяжело учиться в университете", — сказал молодой человек.

По словам студента, девочка включает микрофон несмотря на просьбы преподавателя его выключить, задает вопросы не по теме занятия. Юноша также выразил мнение, что Теплякова "слабо вписывается в процесс обучения". По его мнению, девочка не справится с учебой без своего отца, который якобы будет выполнять за нее часть заданий, что не совсем честно по отношению к другим студентам.

"Возможно, всю основную работу по поиску и "разжевыванию" учебного материала будет выполнять он, а Алисе останется лишь впитать готовую информацию и сдавать экзамены. Но в таком случае лично у меня, как студента, который учится вместе с ней, возникает вопрос — не является ли Алиса лишь "придатком" отца <…> и насколько данная ситуация честна по отношению к другим студентам?" — сказал собеседник газеты.

Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять девочку, если она справится со вступительными экзаменами, но поступить на бюджетное место ей не удалось. Как заявил отец ребенка, они заключили договор о платном обучении. Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям со 2 сентября вместе со всеми первокурсниками, сообщали РИА Новости в пресс-службе факультета.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 16:52
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
 
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