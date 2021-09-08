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Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
Россияне рассказали о своих самых сильных страхах - РИА Новости, 08.09.2021
Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
Реже всего россиян, когда речь заходит об их самых сильных страхах, посещают мысли о старости, закрытых границах и собаках, следует из исследования страховой... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:51
2021-09-08T03:51
общество
исследование
москва
росгосстрах
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Реже всего россиян, когда речь заходит об их самых сильных страхах, посещают мысли о старости, закрытых границах и собаках, следует из исследования страховой компании "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстраха", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Относительное большинство респондентов (13%, или каждый восьмой) указали, что больше всего они опасаются, что кто-то из членов их семьи тяжело заболеет, при этом почти половина стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии.Каждого девятого россиянина (11%) преследует страх за будущее детей, каждого десятого - страх войны, 8% респондентов больше всего волнует перспектива увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ, причем с момента начала пандемии о подобном росте цен стали думать чаще 53% респондентов, 7% россиян сильнее всего переживают за неопределенное будущее своих родителей и близких, 6,8% - за неопределенное будущее страны."Возникновение и усиление личных страхов у респондентов связано, как правило, с общим прошлым опытом (13%), личным опытом потери здоровья и самостоятельности (13%), с прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), с личным опытом финансовых потерь и изменения привычного уровня жизни (9%), а также с иррациональным страхом (8%)", - добавили в сообщении.В то же время у 16% респондентов получилось ослабить свой страх, когда они начали следить за своим здоровьем и за здоровьем родных (14%), 7% помог отказ от чтения новостей и частое общение с детьми, 6,6% помогло формирование финансовой подушки, 5% - уход за своей внешностью, 4% - повышение дохода, а наименьшей доли опрошенных (1,8%) - помощь психологов и психотерапевтов.
https://ria.ru/20210826/strakh-1747280078.html
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общество, исследование, москва, росгосстрах, россия
03:51 08.09.2021
 
Россияне рассказали о своих самых сильных страхах

Исследование "Росгосстраха" выявило наиболее и наименее сильные страхи россиян

© Depositphotos / samwordley@gmail.comИспуганная девушка сидит возле ноутбука
Испуганная девушка сидит возле ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Depositphotos / samwordley@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Реже всего россиян, когда речь заходит об их самых сильных страхах, посещают мысли о старости, закрытых границах и собаках, следует из исследования страховой компании "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстраха", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Реже всего россиян посещают мысли о старости: в то время как две трети россиян думают об этом постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще. Самым сильным страхом старость назвали 2,7% опрошенных - реже россияне боятся в такой степени только закрытых границ (2,4%) и собак (1,8%)", - говорится в исследовании, в ходе которого были опрошены 1 500 жителей России.
Относительное большинство респондентов (13%, или каждый восьмой) указали, что больше всего они опасаются, что кто-то из членов их семьи тяжело заболеет, при этом почти половина стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии.
Каждого девятого россиянина (11%) преследует страх за будущее детей, каждого десятого - страх войны, 8% респондентов больше всего волнует перспектива увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ, причем с момента начала пандемии о подобном росте цен стали думать чаще 53% респондентов, 7% россиян сильнее всего переживают за неопределенное будущее своих родителей и близких, 6,8% - за неопределенное будущее страны.
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"Возникновение и усиление личных страхов у респондентов связано, как правило, с общим прошлым опытом (13%), личным опытом потери здоровья и самостоятельности (13%), с прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), с личным опытом финансовых потерь и изменения привычного уровня жизни (9%), а также с иррациональным страхом (8%)", - добавили в сообщении.
В то же время у 16% респондентов получилось ослабить свой страх, когда они начали следить за своим здоровьем и за здоровьем родных (14%), 7% помог отказ от чтения новостей и частое общение с детьми, 6,6% помогло формирование финансовой подушки, 5% - уход за своей внешностью, 4% - повышение дохода, а наименьшей доли опрошенных (1,8%) - помощь психологов и психотерапевтов.
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