https://ria.ru/20210908/strakhi-1749099406.html

Россияне рассказали о своих самых сильных страхах

Россияне рассказали о своих самых сильных страхах - РИА Новости, 08.09.2021

Россияне рассказали о своих самых сильных страхах

Реже всего россиян, когда речь заходит об их самых сильных страхах, посещают мысли о старости, закрытых границах и собаках, следует из исследования страховой... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:51

2021-09-08T03:51

2021-09-08T03:51

общество

исследование

москва

росгосстрах

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Реже всего россиян, когда речь заходит об их самых сильных страхах, посещают мысли о старости, закрытых границах и собаках, следует из исследования страховой компании "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстраха", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Относительное большинство респондентов (13%, или каждый восьмой) указали, что больше всего они опасаются, что кто-то из членов их семьи тяжело заболеет, при этом почти половина стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии.Каждого девятого россиянина (11%) преследует страх за будущее детей, каждого десятого - страх войны, 8% респондентов больше всего волнует перспектива увеличения цен на базовые продукты и ЖКХ, причем с момента начала пандемии о подобном росте цен стали думать чаще 53% респондентов, 7% россиян сильнее всего переживают за неопределенное будущее своих родителей и близких, 6,8% - за неопределенное будущее страны."Возникновение и усиление личных страхов у респондентов связано, как правило, с общим прошлым опытом (13%), личным опытом потери здоровья и самостоятельности (13%), с прогнозами СМИ (11%) и собственными прогнозами (11%), с личным опытом финансовых потерь и изменения привычного уровня жизни (9%), а также с иррациональным страхом (8%)", - добавили в сообщении.В то же время у 16% респондентов получилось ослабить свой страх, когда они начали следить за своим здоровьем и за здоровьем родных (14%), 7% помог отказ от чтения новостей и частое общение с детьми, 6,6% помогло формирование финансовой подушки, 5% - уход за своей внешностью, 4% - повышение дохода, а наименьшей доли опрошенных (1,8%) - помощь психологов и психотерапевтов.

https://ria.ru/20210826/strakh-1747280078.html

https://ria.ru/20210630/voditeli-1739155115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, исследование, москва, росгосстрах, россия