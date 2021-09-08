https://ria.ru/20210908/ssha-1749097694.html

CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии

CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии - РИА Новости, 08.09.2021

CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T02:54

2021-09-08T02:54

2021-09-08T04:30

в мире

киев

белоруссия

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

андрей ермак

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что США поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе.CNN показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России.Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе."Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту - ред.). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней", - сказал собеседник телеканала.Интервью было записано на окраине Киева, сообщает CNN.Россия отрицает участие в конфликте на востоке Украины и причастность к гибели MH-17.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но самолет планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу и операция сорвалась. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.

https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1748885542.html

https://ria.ru/20210907/ukazanie-1748951386.html

https://ria.ru/20210907/oshibka-1749027197.html

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в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, андрей ермак, вашингтон, россия