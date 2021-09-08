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На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом

На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом - РИА Новости, 08.09.2021

На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом

Уральская транспортная прокуратура начала проверку данных о том, что жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:50

2021-09-08T08:50

2021-09-08T12:05

происшествия

екатеринбург

симферополь

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку данных о том, что жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее местный портал Е1.ru написал, что бортпроводник "Уральских авиалиний" отказался пустить на самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Екатеринбург, женщину со специальным креслом для сына с ДЦП. В итоге, по данным СМИ, матери пришлось весь перелет держать десятилетнего мальчика на коленях."Свердловской транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна <…> жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210819/altay-1746377567.html

екатеринбург

симферополь

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происшествия, екатеринбург, симферополь, уральские авиалинии