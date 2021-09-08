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На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом
На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом - РИА Новости, 08.09.2021
На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом
Уральская транспортная прокуратура начала проверку данных о том, что жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:50
2021-09-08T12:05
происшествия
екатеринбург
симферополь
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку данных о том, что жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее местный портал Е1.ru написал, что бортпроводник "Уральских авиалиний" отказался пустить на самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Екатеринбург, женщину со специальным креслом для сына с ДЦП. В итоге, по данным СМИ, матери пришлось весь перелет держать десятилетнего мальчика на коленях."Свердловской транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна &lt;…&gt; жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, екатеринбург, симферополь, уральские авиалинии
08:50 08.09.2021 (обновлено: 12:05 08.09.2021)
 
На Урале проверят данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом

Прокуратура на Урале проверит данные о недопуске в самолет ребенка с ДЦП со спецкреслом

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку данных о том, что жительницу Екатеринбурга не пустили на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со специальным креслом для ребенка, страдающего тяжелой формой ДЦП, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее местный портал Е1.ru написал, что бортпроводник "Уральских авиалиний" отказался пустить на самолет, выполнявший рейс из Симферополя в Екатеринбург, женщину со специальным креслом для сына с ДЦП. В итоге, по данным СМИ, матери пришлось весь перелет держать десятилетнего мальчика на коленях.
"Свердловской транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна <…> жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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ПроисшествияЕкатеринбургСимферопольУральские авиалинии
 
 
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