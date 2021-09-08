https://ria.ru/20210908/sorevnovaniya-1749179135.html
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего" - РИА Новости, 08.09.2021
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"
Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:53
2021-09-08T13:53
2021-09-08T14:57
общество
спорт
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры пройдут уже в 2023 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, это международные спортивные соревнования, которые будут включать в себя несколько направлений по кибер-дисциплинам, таким как киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными высокотехнологичными элементами: экзоскелеты, дополненная виртуальная реальность и другие. Чернышенко отметил, что это принципиально новая технологическая платформа."Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом продвигала игровой спорт вперед. Поэтому Россия сейчас претендует на то, что создается новое движение – "Игры будущего". И первые игры состоятся уже в 2023 году", - сказал он.
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общество, спорт, технологии, дмитрий чернышенко, россия
13:53 08.09.2021 (обновлено: 14:57 08.09.2021)
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"
Чернышенко: в России разработали концепцию международных соревнований "Игры будущего"
КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия
готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры пройдут уже в 2023 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Уже некоторое время обсуждается идея международного движения "Игры будущего", которые объединяют и спорт, и науку, и образование, и технологии, и они позволяют динамично развиваться и традиционным видам спорта и в то же время расширяют возможности человека с использованием современных технологий. Российская команда доработала эту идею, и сегодня… мы готовы предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума "Россия – спортивная держава".
По его словам, это международные спортивные соревнования, которые будут включать в себя несколько направлений по кибер-дисциплинам, таким как киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными высокотехнологичными элементами: экзоскелеты, дополненная виртуальная реальность и другие. Чернышенко отметил, что это принципиально новая технологическая платформа.
"Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом продвигала игровой спорт вперед. Поэтому Россия сейчас претендует на то, что создается новое движение – "Игры будущего". И первые игры состоятся уже в 2023 году", - сказал он.