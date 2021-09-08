https://ria.ru/20210908/sorevnovaniya-1749179135.html

В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"

В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего" - РИА Новости, 08.09.2021

В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"

Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:53

2021-09-08T13:53

2021-09-08T14:57

общество

спорт

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры пройдут уже в 2023 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, это международные спортивные соревнования, которые будут включать в себя несколько направлений по кибер-дисциплинам, таким как киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными высокотехнологичными элементами: экзоскелеты, дополненная виртуальная реальность и другие. Чернышенко отметил, что это принципиально новая технологическая платформа."Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом продвигала игровой спорт вперед. Поэтому Россия сейчас претендует на то, что создается новое движение – "Игры будущего". И первые игры состоятся уже в 2023 году", - сказал он.

https://realty.ria.ru/20210908/sportkompleksy-1749148688.html

россия

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2021

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общество, спорт, технологии, дмитрий чернышенко, россия