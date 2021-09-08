Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/sorevnovaniya-1749179135.html
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего" - РИА Новости, 08.09.2021
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"
Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:53
2021-09-08T14:57
общество
спорт
технологии
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg
КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры пройдут уже в 2023 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.По его словам, это международные спортивные соревнования, которые будут включать в себя несколько направлений по кибер-дисциплинам, таким как киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными высокотехнологичными элементами: экзоскелеты, дополненная виртуальная реальность и другие. Чернышенко отметил, что это принципиально новая технологическая платформа."Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом продвигала игровой спорт вперед. Поэтому Россия сейчас претендует на то, что создается новое движение – "Игры будущего". И первые игры состоятся уже в 2023 году", - сказал он.
https://realty.ria.ru/20210908/sportkompleksy-1749148688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f36018abddad8610b25321d5fd0e6f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, спорт, технологии, дмитрий чернышенко, россия
13:53 08.09.2021 (обновлено: 14:57 08.09.2021)
 
В России разработали концепцию соревнований "Игры будущего"

Чернышенко: в России разработали концепцию международных соревнований "Игры будущего"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 8 сен – РИА Новости. Россия готова предложить готовую концепцию международных соревнований "Игры будущего", включающих наряду с классическим спортом кибер-дисциплины, такие Игры пройдут уже в 2023 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Уже некоторое время обсуждается идея международного движения "Игры будущего", которые объединяют и спорт, и науку, и образование, и технологии, и они позволяют динамично развиваться и традиционным видам спорта и в то же время расширяют возможности человека с использованием современных технологий. Российская команда доработала эту идею, и сегодня… мы готовы предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию", - сказал Чернышенко в ходе пленарного заседания форума "Россия – спортивная держава".

По его словам, это международные спортивные соревнования, которые будут включать в себя несколько направлений по кибер-дисциплинам, таким как киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными высокотехнологичными элементами: экзоскелеты, дополненная виртуальная реальность и другие. Чернышенко отметил, что это принципиально новая технологическая платформа.
"Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и самым активным образом продвигала игровой спорт вперед. Поэтому Россия сейчас претендует на то, что создается новое движение – "Игры будущего". И первые игры состоятся уже в 2023 году", - сказал он.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:05Республика Татарстан
В России до конца года откроют почти 70 спорткомплексов
 
ОбществоСпортТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Восстановить фрески в Помпеях поможет робот
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
Лента новостейМолния