https://ria.ru/20210908/soglasheniya-1749168278.html

Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд

Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд - РИА Новости, 08.09.2021

Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) во вторник подписали соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 миллиарда юаней... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:10

2021-09-08T13:10

2021-09-08T13:10

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МОСКВА, 8 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) во вторник подписали соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 миллиарда юаней (2,07 миллиарда долларов) в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции" в китайском городе Сямэнь, сообщают РИА "Новости".Проекты, по которым были подписаны соглашения, охватывают целый ряд сфер, включая программное обеспечение, техническое обслуживание, логистику и транспорт, экономику и торговлю, сферу культуры и искусства.Отмечается, что из 28 проектов Россия будет участвовать в 19, Индия – в 13, Бразилия – в 16, ЮАР – в 11.Как сообщает Центральное телевидение Китая, участие в форуме в онлайн- и офлайн-режиме приняли представители правительственных ведомств, предприятий, аналитических центров, научно-исследовательских институтов стран БРИКС, а также представители различных международных организаций.

https://ria.ru/20210903/eksport-1748524696.html

бразилия

китай

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экономика, бразилия, китай, брикс, россия