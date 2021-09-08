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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210908/soglasheniya-1749168278.html
Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд
Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд - РИА Новости, 08.09.2021
Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) во вторник подписали соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 миллиарда юаней... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:10
2021-09-08T13:10
россия-китай: главное
экономика
бразилия
китай
брикс
россия
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МОСКВА, 8 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) во вторник подписали соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 миллиарда юаней (2,07 миллиарда долларов) в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции" в китайском городе Сямэнь, сообщают РИА "Новости".Проекты, по которым были подписаны соглашения, охватывают целый ряд сфер, включая программное обеспечение, техническое обслуживание, логистику и транспорт, экономику и торговлю, сферу культуры и искусства.Отмечается, что из 28 проектов Россия будет участвовать в 19, Индия – в 13, Бразилия – в 16, ЮАР – в 11.Как сообщает Центральное телевидение Китая, участие в форуме в онлайн- и офлайн-режиме приняли представители правительственных ведомств, предприятий, аналитических центров, научно-исследовательских институтов стран БРИКС, а также представители различных международных организаций.
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экономика, бразилия, китай, брикс, россия
13:10 08.09.2021
 

Страны БРИКС на форуме в КНР подписали соглашения по 28 проектам на $2 млрд

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 8 сен — Проект "Россия-Китай: Главное". Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) во вторник подписали соглашения по 28 различным проектам с общим объемом инвестиций в 13,4 миллиарда юаней (2,07 миллиарда долларов) в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции" в китайском городе Сямэнь, сообщают РИА "Новости".
Проекты, по которым были подписаны соглашения, охватывают целый ряд сфер, включая программное обеспечение, техническое обслуживание, логистику и транспорт, экономику и торговлю, сферу культуры и искусства.
Отмечается, что из 28 проектов Россия будет участвовать в 19, Индия – в 13, Бразилия – в 16, ЮАР – в 11.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, участие в форуме в онлайн- и офлайн-режиме приняли представители правительственных ведомств, предприятий, аналитических центров, научно-исследовательских институтов стран БРИКС, а также представители различных международных организаций.
Мясо - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаБразилияКитайБРИКСРоссия
 
 
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