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Собянин назвал рецепт борьбы с нарушителями миграционного законодательства
Собянин назвал рецепт борьбы с нарушителями миграционного законодательства - РИА Новости, 08.09.2021
Собянин назвал рецепт борьбы с нарушителями миграционного законодательства
Жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке и запрету въезда мигрантам в случае нарушений будут продолжаться, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:51
2021-09-08T20:51
2021-09-08T20:51
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке и запрету въезда мигрантам в случае нарушений будут продолжаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит. Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и так далее. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".Он отметил, что касается нехватки рабочих рук, то дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что мигрантов стало намного меньше, а потому что строек уже больше.
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общество, москва, сергей собянин, выборы в государственную думу
Собянин назвал рецепт борьбы с нарушителями миграционного законодательства
Собянин: для борьбы с нарушением миграционного законодательства рецепт один – наказывать