https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749252170.html

Собянин оценил идею об объединении Москвы и области

Собянин оценил идею об объединении Москвы и области - РИА Новости, 09.09.2021

Собянин оценил идею об объединении Москвы и области

Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-08T20:14

2021-09-08T20:14

2021-09-09T04:12

общество

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин."Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная", — заявил он в интервью сайту "Комсомольская правда".Глава города подчеркнул, что у Москвы хватает своих проблем и задач. По его мнению, не нужно пытаться "объять необъятное". Собянин уверен, что сейчас не стоит реализовывать эту идею.

https://realty.ria.ru/20210702/aglomeratsiya-1739626378.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин