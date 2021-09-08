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Собянин оценил идею об объединении Москвы и области
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области - РИА Новости, 09.09.2021
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области
Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-08T20:14
2021-09-09T04:12
общество
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин."Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная", — заявил он в интервью сайту "Комсомольская правда".Глава города подчеркнул, что у Москвы хватает своих проблем и задач. По его мнению, не нужно пытаться "объять необъятное". Собянин уверен, что сейчас не стоит реализовывать эту идею.
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общество, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин
20:14 08.09.2021 (обновлено: 04:12 09.09.2021)
 
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области

Мэр Собянин высказался против идеи объединения Москвы и Подмосковья в один регион

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин.
"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная", — заявил он в интервью сайту "Комсомольская правда".
Глава города подчеркнул, что у Москвы хватает своих проблем и задач. По его мнению, не нужно пытаться "объять необъятное". Собянин уверен, что сейчас не стоит реализовывать эту идею.
Генеральный директор ГК А101 Игнатий Данилиди
2 июля, 16:17MUF 2021
Девелопер: объединение Москвы и Московской области неизбежно
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей Собянин
 
 
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