https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749252170.html
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области - РИА Новости, 09.09.2021
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области
Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-08T20:14
2021-09-08T20:14
2021-09-09T04:12
общество
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Объединение Москвы и области усложнило бы управление всем регионом, считает мэр столицы Сергей Собянин."Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная", — заявил он в интервью сайту "Комсомольская правда".Глава города подчеркнул, что у Москвы хватает своих проблем и задач. По его мнению, не нужно пытаться "объять необъятное". Собянин уверен, что сейчас не стоит реализовывать эту идею.
https://realty.ria.ru/20210702/aglomeratsiya-1739626378.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин
20:14 08.09.2021 (обновлено: 04:12 09.09.2021)
Собянин оценил идею об объединении Москвы и области
Мэр Собянин высказался против идеи объединения Москвы и Подмосковья в один регион