https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749211449.html

В Совфеде выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

В Совфеде выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

В Совфеде выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев был предан своему делу, профессионал, патриот, его уход из жизни - большая потеря для страны, говорится в телеграмме вице-спикера... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:21

2021-09-08T16:21

2021-09-08T16:21

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев был предан своему делу, профессионал, патриот, его уход из жизни - большая потеря для страны, говорится в телеграмме вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева коллективу министерства.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Глубоко потрясен известием о трагической гибели министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева", - отметил Воробьев, ранее занимавший пост первого замглавы ведомства.По его словам, уход из жизни такого преданного своему делу профессионала, патриота - "большая потеря для страны"."Он честно исполнил до конца свой служебный долг. Рисковал собой ради спасения другого человека и погиб героически", - говорится в телеграмме.Воробьев выразил искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким и друзьям Зиничева и всей команде МЧС России.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html

норильск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев