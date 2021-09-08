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Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021
Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду на межведомственных учениях в Норильске: он... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T13:44
2021-09-08T13:44
2021-09-08T13:44
происшествия
геннадий зюганов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кпрф
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду на межведомственных учениях в Норильске: он трудился всегда на передовой.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Какая трагедия… Человек прошел такую школу закалки, защиты и природы, и людей… Очень жаль. Выразить хочу искренние соболезнования, сочувствие", - сказал Зюганов РИА Новости."Он всегда на передовой трудился - достойно, мужественно, храбро. И тут такая личная трагедия, да и для всех нас", - добавил лидер КПРФ.
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происшествия, геннадий зюганов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кпрф, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Лидер КПРФ Зюганов: глава МЧС Зиничев был всегда на передовой