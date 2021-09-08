https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749176312.html

Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева - РИА Новости, 08.09.2021

Зюганов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду на межведомственных учениях в Норильске: он... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:44

2021-09-08T13:44

2021-09-08T13:44

происшествия

геннадий зюганов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кпрф

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в среду на межведомственных учениях в Норильске: он трудился всегда на передовой.МЧС ранее сообщило, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Какая трагедия… Человек прошел такую школу закалки, защиты и природы, и людей… Очень жаль. Выразить хочу искренние соболезнования, сочувствие", - сказал Зюганов РИА Новости."Он всегда на передовой трудился - достойно, мужественно, храбро. И тут такая личная трагедия, да и для всех нас", - добавил лидер КПРФ.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749164598.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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