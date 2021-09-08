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В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей - РИА Новости, 08.09.2021
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что является инициатором 27 уголовных дел в отношении... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:54
2021-09-08T17:54
2021-09-08T17:54
астраханская область
красноярский край
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что является инициатором 27 уголовных дел в отношении чиновников, которые не исполняли обязанности по защите животных в регионах."Я сопровождаю, просто как инициатор их, 27 уголовных дел в отношении чиновников. Они сядут, они все сядут. Уже где-то суды идут над чиновниками - Красноярский край, где-то заведены уголовные дела - там Астраханская область. Причем в отношении чиновников, которые не исполняли свои полномочия", - сказал Бурматов в эфире радио "Эхо Москвы".Политик отметил, что в регионах складывается проблема, когда чиновники сопротивляются выполнять требования в отношении животных, однако отвечать за бездомных животных должна местная администрация."Если на кого-то напала бездомная собака, возникает вопрос "а кто должен ответить?". У нее же нет хозяина. Должен ответить чиновник, замглавы города конкретного, которому вменена эта обязанность построить там приют, всех животных отловить и поместить туда. Не сделал - отвечай", - констатировал Бурматов.
https://ria.ru/20210715/shtraf-1741345661.html
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астраханская область, красноярский край, владимир бурматов, госдума рф, россия
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей
Депутат Бурматов: за нападение бездомных собак на людей должны отвечать чиновники