Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/sobaki-1749232613.html
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей - РИА Новости, 08.09.2021
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что является инициатором 27 уголовных дел в отношении... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:54
2021-09-08T17:54
астраханская область
красноярский край
владимир бурматов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879517_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_86dca3bae961952c623e395e6522aff2.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что является инициатором 27 уголовных дел в отношении чиновников, которые не исполняли обязанности по защите животных в регионах."Я сопровождаю, просто как инициатор их, 27 уголовных дел в отношении чиновников. Они сядут, они все сядут. Уже где-то суды идут над чиновниками - Красноярский край, где-то заведены уголовные дела - там Астраханская область. Причем в отношении чиновников, которые не исполняли свои полномочия", - сказал Бурматов в эфире радио "Эхо Москвы".Политик отметил, что в регионах складывается проблема, когда чиновники сопротивляются выполнять требования в отношении животных, однако отвечать за бездомных животных должна местная администрация."Если на кого-то напала бездомная собака, возникает вопрос "а кто должен ответить?". У нее же нет хозяина. Должен ответить чиновник, замглавы города конкретного, которому вменена эта обязанность построить там приют, всех животных отловить и поместить туда. Не сделал - отвечай", - констатировал Бурматов.
https://ria.ru/20210715/shtraf-1741345661.html
https://ria.ru/20210727/zhivotnye-1743102098.html
астраханская область
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569879517_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_2136a86cee2cfa22acb21d61355b3d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астраханская область, красноярский край, владимир бурматов, госдума рф, россия
17:54 08.09.2021
 
В Госдуме назвали ответственных за нападение бездомных собак на людей

Депутат Бурматов: за нападение бездомных собак на людей должны отвечать чиновники

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что является инициатором 27 уголовных дел в отношении чиновников, которые не исполняли обязанности по защите животных в регионах.
"Я сопровождаю, просто как инициатор их, 27 уголовных дел в отношении чиновников. Они сядут, они все сядут. Уже где-то суды идут над чиновниками - Красноярский край, где-то заведены уголовные дела - там Астраханская область. Причем в отношении чиновников, которые не исполняли свои полномочия", - сказал Бурматов в эфире радио "Эхо Москвы".
Собака в приюте для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 11:19
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
Политик отметил, что в регионах складывается проблема, когда чиновники сопротивляются выполнять требования в отношении животных, однако отвечать за бездомных животных должна местная администрация.
"Если на кого-то напала бездомная собака, возникает вопрос "а кто должен ответить?". У нее же нет хозяина. Должен ответить чиновник, замглавы города конкретного, которому вменена эта обязанность построить там приют, всех животных отловить и поместить туда. Не сделал - отвечай", - констатировал Бурматов.
Кошка породы сибирская - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 14:27
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах
 
Астраханская областьКрасноярский крайВладимир БурматовГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Симферополе ответили на планы Киева ввести санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния