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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210908/sniff-1749197362.html
Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме
Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме - РИА Новости, 08.09.2021
Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме
Лауреаты премии "Оскар" Морган Фримен, Аль Пачино, Хелен Миррен, а также номинант на эту престижную награду Дэнни Де Вито сыграют вместе в детективном фильме... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T18:21
2021-09-08T18:21
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лауреаты премии "Оскар" Морган Фримен, Аль Пачино, Хелен Миррен, а также номинант на эту престижную награду Дэнни Де Вито сыграют вместе в детективном фильме под названием "Sniff", сообщает Deadline. Режиссером выбрали Тейлора Хэкворда. Он также обладатель золотой статуэтки главной кинопремии США за короткометражную ленту "Teenage Father" (1978). Сценарий детектива написал начинающий автор Том Грей. В предстоящей картине события развернутся вокруг загадочной смерти двух постояльцев элитного дома престарелых. Расследовать это дело берется детектив на пенсии Джо Малрэй (Фримен) и его бывший напарник Уильям Киз (Де Вито). Им предстоит погрузиться в преступный мир богатых пенсионеров, в котором царят секс, наркоторговля и убийства. Контролирует все это вор в законе по имени Харви Страйд (Пачино) вместе с обворожительной помощницей по прозвищу Паук (Миррен). Дата выхода детектива пока не объявлена.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , хелен миррен, аль пачино, дэнни де вито, морган фриман
18:21 08.09.2021
 

Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме

© AP Photo / Invision /Jordan Strauss, Invision/Willy Sanjuan, Invision/Rich FuryМорган Фриман, Аль Пачино и Дэнни Де Вито
Морган Фриман, Аль Пачино и Дэнни Де Вито - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss, Invision/Willy Sanjuan, Invision/Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лауреаты премии "Оскар" Морган Фримен, Аль Пачино, Хелен Миррен, а также номинант на эту престижную награду Дэнни Де Вито сыграют вместе в детективном фильме под названием "Sniff", сообщает Deadline.
Режиссером выбрали Тейлора Хэкворда. Он также обладатель золотой статуэтки главной кинопремии США за короткометражную ленту "Teenage Father" (1978). Сценарий детектива написал начинающий автор Том Грей.
В предстоящей картине события развернутся вокруг загадочной смерти двух постояльцев элитного дома престарелых. Расследовать это дело берется детектив на пенсии Джо Малрэй (Фримен) и его бывший напарник Уильям Киз (Де Вито).
Им предстоит погрузиться в преступный мир богатых пенсионеров, в котором царят секс, наркоторговля и убийства. Контролирует все это вор в законе по имени Харви Страйд (Пачино) вместе с обворожительной помощницей по прозвищу Паук (Миррен).
Дата выхода детектива пока не объявлена.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьХелен МирренАль ПачиноДэнни Де ВитоМорган Фриман
 
 
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