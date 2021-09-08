https://ria.ru/20210908/sniff-1749197362.html

Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме

Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме - РИА Новости, 08.09.2021

Аль Пачино, Морган Фримен и Дэнни Де Вито сыграют в детективном фильме

Лауреаты премии "Оскар" Морган Фримен, Аль Пачино, Хелен Миррен, а также номинант на эту престижную награду Дэнни Де Вито сыграют вместе в детективном фильме... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T18:21

2021-09-08T18:21

2021-09-08T18:21

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лауреаты премии "Оскар" Морган Фримен, Аль Пачино, Хелен Миррен, а также номинант на эту престижную награду Дэнни Де Вито сыграют вместе в детективном фильме под названием "Sniff", сообщает Deadline. Режиссером выбрали Тейлора Хэкворда. Он также обладатель золотой статуэтки главной кинопремии США за короткометражную ленту "Teenage Father" (1978). Сценарий детектива написал начинающий автор Том Грей. В предстоящей картине события развернутся вокруг загадочной смерти двух постояльцев элитного дома престарелых. Расследовать это дело берется детектив на пенсии Джо Малрэй (Фримен) и его бывший напарник Уильям Киз (Де Вито). Им предстоит погрузиться в преступный мир богатых пенсионеров, в котором царят секс, наркоторговля и убийства. Контролирует все это вор в законе по имени Харви Страйд (Пачино) вместе с обворожительной помощницей по прозвищу Паук (Миррен). Дата выхода детектива пока не объявлена.

https://ria.ru/20210831/boevik-1747809098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , хелен миррен, аль пачино, дэнни де вито, морган фриман