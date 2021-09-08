23:10 08.09.2021 (обновлено: 23:37 08.09.2021)
Семь сирийских военных погибли при взрыве в Дераа
В провинции Дераа семь сирийских военных погибли в результате взрыва бомбы на дороге
ДАМАСК, 8 сен — РИА Новости. В провинции Дераа в результате взрыва на дороге погибли семь сирийских военных, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
По его словам, автомобиль, в котором ехали военнослужащие, подорвался на взрывном устройстве, заложенном на дороге между деревнями Нафиа и Айн Закар.
Ранее подразделения сирийской армии вошли в город Дераа-Баляд — последний оплот вооруженных бандформирований на юге САР. Боевики, которые отказались сложить оружие и примириться, группируются и укрепляют свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд. Военные начали зачистку и обыск домов в жилых кварталах в поисках оружия и самодельных взрывных устройств.
Соглашение в Дераа
Официальный Дамаск и боевики в Дераа достигли соглашения, подразумевающего в том числе возможность "реабилитации" статуса террористов. Они должны сдать оружие, а армия установит блокпосты в девяти районах Дераа-Баляд — для контроля за ситуацией и поиска вооружений. Все несогласные с этим боевики должны покинуть провинцию, после формирования списков им предоставят автобусы.
На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение и заявили, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение. Главари боевиков заявили о срыве соглашения уже после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие успели 293 боевика.
Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.
На прошлой неделе незаконные вооруженные формирования в Дераа нарушили соглашение и заявили, что не намерены выполнять его условия. Разногласия появились в первую очередь из-за отказа бандгрупп сдать тяжелое вооружение. Главари боевиков заявили о срыве соглашения уже после того, как власти предоставили им 40 автобусов для выезда на север Сирии или в Иорданию. До этого сложить оружие успели 293 боевика.
Вновь достичь соглашения удалось в воскресенье при посредничестве российской стороны.
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