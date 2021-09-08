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Силуанов считает справедливым изъятие части допдоходов металлургов
Силуанов считает справедливым изъятие части допдоходов металлургов - РИА Новости, 08.09.2021
Силуанов считает справедливым изъятие части допдоходов металлургов
Изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым, заявил журналистам министр... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:58
2021-09-08T15:58
экономика
андрей белоусов
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
московский финансовый форум
россия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, и пообещал, что никаких других налоговых сюрпризов Минфин не готовит.Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию."Мне кажется, это абсолютно справедливо. Хочу несколько цифр назвать, у нас изъятие природной ренты у нефтяников составляет 70-80%, у металлургов – черной и цветной металлургии – от 1% до 6%. Безусловно, речи нет о том, чтобы уравнять эти уровни изъятия", - сказал Силуанов на брифинге на полях Московского финансового форума.По его словам, те дополнительные доходы, которые получает сектор металлургии от изменения цен на мировых рынках, могли бы быть использованы для реализации новых задач и стратегических инициатив. "Если посмотреть, куда тратят металлурги те дополнительные доходы, которые получают? На дивиденды. А мы говорим о том, чтобы эти деньги работали в экономике", - добавил он.По словам Силуанова, задача любого государств, и не только России, заключается в том, чтобы участвовать в процессе развития определенных секторов экономики, которые являются приоритетными и создают новые современные рабочие места."Что касается налоговых сюрпризов, то вопрос НДПИ обсуждается, каких-либо других сюрпризов, затрагивающих бизнес, мы здесь не планируем", - также пообещал Силуанов.
https://ria.ru/20210818/tseny-1746261025.html
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экономика, андрей белоусов, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, московский финансовый форум, россия
15:58 08.09.2021
 
Силуанов считает справедливым изъятие части допдоходов металлургов

Министр финансов Силуанов назвал изъятие части допдоходов металлургов справедливым

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, и пообещал, что никаких других налоговых сюрпризов Минфин не готовит.
Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.
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"Мне кажется, это абсолютно справедливо. Хочу несколько цифр назвать, у нас изъятие природной ренты у нефтяников составляет 70-80%, у металлургов – черной и цветной металлургии – от 1% до 6%. Безусловно, речи нет о том, чтобы уравнять эти уровни изъятия", - сказал Силуанов на брифинге на полях Московского финансового форума.
По его словам, те дополнительные доходы, которые получает сектор металлургии от изменения цен на мировых рынках, могли бы быть использованы для реализации новых задач и стратегических инициатив. "Если посмотреть, куда тратят металлурги те дополнительные доходы, которые получают? На дивиденды. А мы говорим о том, чтобы эти деньги работали в экономике", - добавил он.
По словам Силуанова, задача любого государств, и не только России, заключается в том, чтобы участвовать в процессе развития определенных секторов экономики, которые являются приоритетными и создают новые современные рабочие места.
"Такие перераспределительные процессы путем частичного изъятия сверхдоходов, рентных доходов мне кажется сегодня абсолютно справедливыми", - подчеркнул глава министерства финансов. При этом он не стал говорить о предполагаемых объемах дополнительных доходов бюджета, добавив, что они обсуждаются правительством и будут определены в ближайшее время, когда завершится работа над проектом бюджета.
"Что касается налоговых сюрпризов, то вопрос НДПИ обсуждается, каких-либо других сюрпризов, затрагивающих бизнес, мы здесь не планируем", - также пообещал Силуанов.
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ЭкономикаАндрей БелоусовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановМосковский финансовый форумРоссия
 
 
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