https://ria.ru/20210908/siluanov-1749178162.html

Силуанов призвал обратить внимание на огромные рентные доходы компаний

Силуанов призвал обратить внимание на огромные рентные доходы компаний - РИА Новости, 08.09.2021

Силуанов призвал обратить внимание на огромные рентные доходы компаний

Властям РФ следует обратить внимание на "огромные" рентные доходы компаний, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов, заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:47

2021-09-08T13:47

2021-09-08T13:47

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Властям РФ следует обратить внимание на "огромные" рентные доходы компаний, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме."Капиталовложения значительно отстают от денежного потока компаний, и эта разница только нарастает – в 2021 году еще больше вырастет. Уверен, что эта дельта в большей степени присуща сырьевым компаниям, которые получают огромную ренту и не вкладывают ее в новые инвестиции", - заявил Силуанов."Имея огромные рентные доходы, эти доходы уходят в дивиденды. Государство получает, конечно, но рентные доходы уходят – мне кажется, вот на что сейчас надо обратить внимание. Нам нужно посмотреть, какие компании пользуются этими рентами и ценовыми дополнительными поступлениями этих предприятий. Нужно справедливо распределить эту ренту", - также отметил он."И как раз помочь тем компаниям, которые сегодня… хотят инвестировать, но видят риски, видят недостаточную доходность, а вместе с рисками, конечно, может быть, финансовая модель не складывается. Поэтому государство должно помогать этим новым секторам... Может быть, какие-то виды финансовых ресурсов, может быть, это помощь с инфраструктурой, в конце концов, может даже, софинансирование", - добавил чиновник.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.

https://ria.ru/20210908/dengi-1749160325.html

https://ria.ru/20210712/minfin-1740938804.html

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экономика, антон силуанов, россия