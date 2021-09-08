https://ria.ru/20210908/shtrafy-1749155103.html

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35%

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35% - РИА Новости, 08.09.2021

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35%

Сумма начисленных штрафов за борщевик на территории Московской области с начала года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T12:26

2021-09-08T12:26

2021-09-08T12:26

новости подмосковья

истра

клин

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153183/27/1531832746_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_e959d80bd3c5ba35cdce11d8886234e8.jpg

КРАСНОГОРСК, 8 сен – РИА Новости. Сумма начисленных штрафов за борщевик на территории Московской области с начала года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Всего, согласно данным пресс-службы ведомства, к ответственности за отсутствие борьбы с опасным сорным растением привлекли правообладателей 2398 участков.Наибольшее количество штрафов начислили на правообладателей частных земель за непроведение мер по борьбе с борщевиком в Рузском городском округе, где штрафы составили 61,4 миллион рублей, городском округе Истра - 33,7 миллиона рублей, в городском округе Клин - 26,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210527/sobaki-1734438590.html

истра

клин

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истра, клин, московская область (подмосковье)