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https://ria.ru/20210908/shtrafy-1749155103.html
Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35%
Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35% - РИА Новости, 08.09.2021
Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35%
Сумма начисленных штрафов за борщевик на территории Московской области с начала года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:26
2021-09-08T12:26
новости подмосковья
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КРАСНОГОРСК, 8 сен – РИА Новости. Сумма начисленных штрафов за борщевик на территории Московской области с начала года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Всего, согласно данным пресс-службы ведомства, к ответственности за отсутствие борьбы с опасным сорным растением привлекли правообладателей 2398 участков.Наибольшее количество штрафов начислили на правообладателей частных земель за непроведение мер по борьбе с борщевиком в Рузском городском округе, где штрафы составили 61,4 миллион рублей, городском округе Истра - 33,7 миллиона рублей, в городском округе Клин - 26,9 миллиона рублей.
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истра, клин, московская область (подмосковье)
12:26 08.09.2021
 

Сумма начисленных штрафов за борщевик в Подмосковье выросла на 35%

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНОГОРСК, 8 сен – РИА Новости. Сумма начисленных штрафов за борщевик на территории Московской области с начала года выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Всего, согласно данным пресс-службы ведомства, к ответственности за отсутствие борьбы с опасным сорным растением привлекли правообладателей 2398 участков.
"За выявленные очаги борщевика на частных землях в Подмосковье, которыми владеют как физические так, и юридические лица, сумма штрафов превысила 208 миллиона рублей. В прошлом году за этот период штрафы выписаны на 134 миллиона рублей", - сказала Адигамова.
Наибольшее количество штрафов начислили на правообладателей частных земель за непроведение мер по борьбе с борщевиком в Рузском городском округе, где штрафы составили 61,4 миллион рублей, городском округе Истра - 33,7 миллиона рублей, в городском округе Клин - 26,9 миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяИстраКлинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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