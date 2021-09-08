https://ria.ru/20210908/shkoly-1749255155.html

Собянин назвал условия перевода школ на дистанционное обучение

Собянин назвал условия перевода школ на дистанционное обучение - РИА Новости, 08.09.2021

Собянин назвал условия перевода школ на дистанционное обучение

Решение о переводе школ Москвы на дистанционное обучение если и будет приниматься, то в крайнем случае, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:59

2021-09-08T20:59

2021-09-08T20:59

общество

москва

сергей собянин

школы

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Решение о переводе школ Москвы на дистанционное обучение если и будет приниматься, то в крайнем случае, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду."Я еще раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения, если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать. Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры", - сказал Собянин в интервью сайту "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20210908/sobyanin-1749252170.html

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общество, москва, сергей собянин, школы, коронавирус в россии