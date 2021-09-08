https://ria.ru/20210908/shkola-1749105100.html
У школы в Киселевске, где учились убитые девочки, разложили цветы и игрушки
У школы в Киселевске, где учились убитые девочки, разложили цветы и игрушки - РИА Новости, 08.09.2021
У школы в Киселевске, где учились убитые девочки, разложили цветы и игрушки
Стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек появился у школы в Киселевске Кемеровской области, где учились убитые десятилетние девочки, передает корреспондент РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:58
2021-09-08T07:58
2021-09-08T10:07
происшествия
киселевск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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КИСЕЛЕВСК, 8 сен — РИА Новости. Стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек появился у школы в Киселевске Кемеровской области, где учились убитые десятилетние девочки, передает корреспондент РИА Новости.Они пропали 6 сентября — ушли в школу и не вернулись. Тела нашли на следующий день. Силовики задержали подозреваемого в убийстве — им оказался ранее судимый 41-летний Виктор Пестерников. Он в 2009 году получил десять лет за педофилию.СК возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших надзор за Пестерниковым: по данным следствия, после освобождения из колонии он уехал жить в другой город и на учет там не встал.
https://ria.ru/20210907/shkolnitsy-1749045148.html
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происшествия, киселевск, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
07:58 08.09.2021 (обновлено: 10:07 08.09.2021)
У школы в Киселевске, где учились убитые девочки, разложили цветы и игрушки
У школе в Киселевске, где учились убитые девочки, появился стихийный мемориал