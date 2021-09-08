https://ria.ru/20210908/serga-1749230519.html

В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником

В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником - РИА Новости, 08.09.2021

В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю о порванном директором школы ухе... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:42

2021-09-08T17:42

2021-09-08T18:16

происшествия

школа

дети

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю о порванном директором школы ухе ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении.Информация об инциденте появилась во вторник в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации."Вчера после обеда позвонила нам мама. С мамой мы были буквально с первых минут после случившегося. Она нам рассказала - она даже еще мальчика не видела, он ей позвонил, и она позвонила быстро к нам. Мы сказали - срочно выезжать к мальчику, обращаться в медицинское учреждение и в правоохранительные органы, если факт будет налицо", - сказала Листопадова РИА Новости.По словам Листопадовой, она подключила к выяснению обстоятельств случившегося администрацию района и своего помощника в районе, который привлек местный отдел образования."Они выехали в школу после случившегося и начали проводить свою проверку... Это все (инцидент) происходило в кабинете директора, директор говорит, что он этого не делал, что мальчик снял сам сережку. Мальчик говорит, что директор вырвал сережку", - рассказала Листопадова.По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу."Конечно, этот случай находится у меня на личном контроле. Мы проверку воспитательной работы в школе будем проводить - независимо от той проверки, которую ведет следствие", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html

https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, дети, здоровье - общество