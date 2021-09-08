https://ria.ru/20210908/serga-1749230519.html
В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником
В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником - РИА Новости, 08.09.2021
В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю о порванном директором школы ухе... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:42
2021-09-08T17:42
2021-09-08T18:16
происшествия
школа
дети
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю о порванном директором школы ухе ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении.Информация об инциденте появилась во вторник в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации."Вчера после обеда позвонила нам мама. С мамой мы были буквально с первых минут после случившегося. Она нам рассказала - она даже еще мальчика не видела, он ей позвонил, и она позвонила быстро к нам. Мы сказали - срочно выезжать к мальчику, обращаться в медицинское учреждение и в правоохранительные органы, если факт будет налицо", - сказала Листопадова РИА Новости.По словам Листопадовой, она подключила к выяснению обстоятельств случившегося администрацию района и своего помощника в районе, который привлек местный отдел образования."Они выехали в школу после случившегося и начали проводить свою проверку... Это все (инцидент) происходило в кабинете директора, директор говорит, что он этого не делал, что мальчик снял сам сережку. Мальчик говорит, что директор вырвал сережку", - рассказала Листопадова.По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу."Конечно, этот случай находится у меня на личном контроле. Мы проверку воспитательной работы в школе будем проводить - независимо от той проверки, которую ведет следствие", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html
https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html
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происшествия, школа, дети, здоровье - общество
17:42 08.09.2021 (обновлено: 18:16 08.09.2021)
В Курской области омбудсмен проследит за ситуацией с пострадавшим учеником
В Курской области омбудсмен Листопадова взяла на контроль инцидент с пострадавшим учеником
ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Курской области
Наталья Листопадова сообщила РИА Новости, что взяла на контроль историю о порванном директором школы ухе ученика, отказавшегося снять серьгу, и проведет проверку воспитательной работы в этом учреждении.
Информация об инциденте появилась во вторник в ряде СМИ и Telegram
-каналов. Сообщалось, что директор Ивановской школы в Рыльском районе якобы порвал ухо ученику восьмого класса за то, что тот не стал снимать серьгу, также руководитель оскорбил школьника нецензурным сравнением. Прокуратура и СК
объявили о начале проверки изложенной в СМИ информации.
"Вчера после обеда позвонила нам мама. С мамой мы были буквально с первых минут после случившегося. Она нам рассказала - она даже еще мальчика не видела, он ей позвонил, и она позвонила быстро к нам. Мы сказали - срочно выезжать к мальчику, обращаться в медицинское учреждение и в правоохранительные органы, если факт будет налицо", - сказала Листопадова РИА Новости.
По словам Листопадовой, она подключила к выяснению обстоятельств случившегося администрацию района и своего помощника в районе, который привлек местный отдел образования.
"Они выехали в школу после случившегося и начали проводить свою проверку... Это все (инцидент) происходило в кабинете директора, директор говорит, что он этого не делал, что мальчик снял сам сережку. Мальчик говорит, что директор вырвал сережку", - рассказала Листопадова.
По ее словам, мама ребенка обратилась в судмедэкспертизу.
"Конечно, этот случай находится у меня на личном контроле. Мы проверку воспитательной работы в школе будем проводить - независимо от той проверки, которую ведет следствие", - добавила собеседница агентства.