https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html

Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось

Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось - РИА Новости, 08.09.2021

Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что затянувшаяся пауза в переговорах по СВПД приближает их участников к точке, когда восстановление иранской... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:41

2021-09-08T19:41

2021-09-08T19:41

в мире

сша

вена

москва

энтони блинкен

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

роберт малли

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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что затянувшаяся пауза в переговорах по СВПД приближает их участников к точке, когда восстановление иранской ядерной сделки будет невозможным."Есть точка, в которой будет очень сложно вернуть все преимущества СВПД через возобновление строгого соблюдения его условий. Мы еще не там, но приближаемся", - сказал Блинкен во время визита в Германию.Блинкен пояснил, что это происходит из-за того, что Иран пользуется паузой в переговорах в Вене, наращивая количество центрифуг, обогащая большие объемы урана и приобретая дополнительные знания в области атомной энергетики."Мы очень ясно даем понять, что возможности для возвращения к СВПД, возобновления взаимного выполнения не бесконечны", - сказал госсекретарь.Он добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе начинающегося визита спецпредставителя США Роберта Малли в Москву и Париж.

https://ria.ru/20210908/ryabkov-1749116414.html

сша

вена

москва

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в мире, сша, вена, москва, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли