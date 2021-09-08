Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html
Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось
Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось - РИА Новости, 08.09.2021
Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что затянувшаяся пауза в переговорах по СВПД приближает их участников к точке, когда восстановление иранской... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T19:41
2021-09-08T19:41
в мире
сша
вена
москва
энтони блинкен
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
роберт малли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731280011_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_b6b5caea2a9fffe5a7a07ebf97d92fb9.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что затянувшаяся пауза в переговорах по СВПД приближает их участников к точке, когда восстановление иранской ядерной сделки будет невозможным."Есть точка, в которой будет очень сложно вернуть все преимущества СВПД через возобновление строгого соблюдения его условий. Мы еще не там, но приближаемся", - сказал Блинкен во время визита в Германию.Блинкен пояснил, что это происходит из-за того, что Иран пользуется паузой в переговорах в Вене, наращивая количество центрифуг, обогащая большие объемы урана и приобретая дополнительные знания в области атомной энергетики."Мы очень ясно даем понять, что возможности для возвращения к СВПД, возобновления взаимного выполнения не бесконечны", - сказал госсекретарь.Он добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе начинающегося визита спецпредставителя США Роберта Малли в Москву и Париж.
https://ria.ru/20210908/ryabkov-1749116414.html
сша
вена
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731280011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1ff25d6662bd90a1ee19724b7d2d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вена, москва, энтони блинкен, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли
19:41 08.09.2021
 
Блинкен предупредил, что времени на восстановление СВПД почти не осталось

Госсекретарь США Блинкен: время на восстановление иранской ядерной сделки почти истекло

© AP Photo / Mandel Ngan, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Mandel Ngan, Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что затянувшаяся пауза в переговорах по СВПД приближает их участников к точке, когда восстановление иранской ядерной сделки будет невозможным.
"Есть точка, в которой будет очень сложно вернуть все преимущества СВПД через возобновление строгого соблюдения его условий. Мы еще не там, но приближаемся", - сказал Блинкен во время визита в Германию.
Блинкен пояснил, что это происходит из-за того, что Иран пользуется паузой в переговорах в Вене, наращивая количество центрифуг, обогащая большие объемы урана и приобретая дополнительные знания в области атомной энергетики.
"Мы очень ясно даем понять, что возможности для возвращения к СВПД, возобновления взаимного выполнения не бесконечны", - сказал госсекретарь.
Он добавил, что эта тема будет обсуждаться в ходе начинающегося визита спецпредставителя США Роберта Малли в Москву и Париж.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 09:47
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана
 
В миреСШАВенаМоскваЭнтони БлинкенСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Роберт Малли
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Симферополе прокомментировали украинские санкции из-за Крымского моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния