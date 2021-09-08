https://ria.ru/20210908/schaste-1749092962.html

Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья

Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья - РИА Новости, 08.09.2021

Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья

Зарплата "для счастья" имеет психологическую оценку того, сколько денег необходимо гражданину для ощущения полноты жизни и удовлетворенности ей, рассказала... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T03:15

2021-09-08T03:15

2021-09-08T03:15

общество

деньги

доходы

рэу имени г. в. плеханова

россия

ольга лебединская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Зарплата "для счастья" имеет психологическую оценку того, сколько денег необходимо гражданину для ощущения полноты жизни и удовлетворенности ей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.Традиционно сумма зависит от возраста, пола и места жительства. Чем старше человек, тем больше средств требуется.Расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50-60 процентов к 45 годам, полагает эксперт.Если в апреле гражданам в возрасте требовалось 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю, по прогнозам эксперта, эта сумма уже составляет 205-210 тысяч.

https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, деньги, доходы, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга лебединская