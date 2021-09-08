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Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья - РИА Новости, 08.09.2021
Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
Зарплата "для счастья" имеет психологическую оценку того, сколько денег необходимо гражданину для ощущения полноты жизни и удовлетворенности ей, рассказала... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T03:15
2021-09-08T03:15
2021-09-08T03:15
общество
деньги
доходы
рэу имени г. в. плеханова
россия
ольга лебединская
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Зарплата "для счастья" имеет психологическую оценку того, сколько денег необходимо гражданину для ощущения полноты жизни и удовлетворенности ей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.Традиционно сумма зависит от возраста, пола и места жительства. Чем старше человек, тем больше средств требуется.Расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50-60 процентов к 45 годам, полагает эксперт.Если в апреле гражданам в возрасте требовалось 195 тысяч рублей в месяц, то с учетом инфляции к сентябрю, по прогнозам эксперта, эта сумма уже составляет 205-210 тысяч.
https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html
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общество, деньги, доходы, рэу имени г. в. плеханова, россия, ольга лебединская
Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
Эксперт Лебединская: для счастья россиянам нужен доход в 205-210 тысяч рублей в месяц