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В Раде объяснили санкции против "Страны.ua" боязнью Зеленского
В Раде объяснили санкции против "Страны.ua" боязнью Зеленского - РИА Новости, 08.09.2021
В Раде объяснили санкции против "Страны.ua" боязнью Зеленского
Санкции против украинского интернет-издания "Страна.ua" введены из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский испугался издания, считает депутат... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:26
2021-09-08T12:26
в мире
украина
владимир зеленский
112 украина
илья кива
страна.ua
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Санкции против украинского интернет-издания "Страна.ua" введены из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский испугался издания, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.Ранее однопартиец Кивы, депутат Рады Ренат Кузьмин назвал проявлением узурпации и диктатуры президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова."Конечно, это формирование диктаторского режима в нашей стране. Это системное уничтожение свободы слова, которое началось с уничтожения трёх оппозиционных каналов. Прошло мало времени и началась зачистка следующего информационного поля - интернет, где "Страна.ua" занимала лидирующие позиции и давала возможность людям получать объективную информацию. Это не нравилось тем, кто привык к постоянным овациям. Зеленский испугался вашего издания", - цитирует Киву "Страна.ua".Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20210821/zelenskiy-1746679519.html
https://ria.ru/20210902/ukraina-1748413074.html
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в мире, украина, владимир зеленский, 112 украина , илья кива, страна.ua, оппозиционная платформа - за жизнь
12:26 08.09.2021
 
В Раде объяснили санкции против "Страны.ua" боязнью Зеленского

Депутат Рады Кива: Зеленский ввел санкции, потому что испугался "Страны.ua"

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Санкции против украинского интернет-издания "Страна.ua" введены из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский испугался издания, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Ранее однопартиец Кивы, депутат Рады Ренат Кузьмин назвал проявлением узурпации и диктатуры президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 15:36
Зеленский ввел санкции против Шария и его медийных ресурсов
"Конечно, это формирование диктаторского режима в нашей стране. Это системное уничтожение свободы слова, которое началось с уничтожения трёх оппозиционных каналов. Прошло мало времени и началась зачистка следующего информационного поля - интернет, где "Страна.ua" занимала лидирующие позиции и давала возможность людям получать объективную информацию. Это не нравилось тем, кто привык к постоянным овациям. Зеленский испугался вашего издания", - цитирует Киву "Страна.ua".
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
Киев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 18:24
На Украине оштрафовали телеканал "НАШ"
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский112 УкраинаИлья КиваСтрана.uaОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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