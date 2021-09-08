В Раде объяснили санкции против "Страны.ua" боязнью Зеленского
Депутат Рады Кива: Зеленский ввел санкции, потому что испугался "Страны.ua"
КИЕВ, 8 сен - РИА Новости. Санкции против украинского интернет-издания "Страна.ua" введены из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский испугался издания, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
Ранее однопартиец Кивы, депутат Рады Ренат Кузьмин назвал проявлением узурпации и диктатуры президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
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"Конечно, это формирование диктаторского режима в нашей стране. Это системное уничтожение свободы слова, которое началось с уничтожения трёх оппозиционных каналов. Прошло мало времени и началась зачистка следующего информационного поля - интернет, где "Страна.ua" занимала лидирующие позиции и давала возможность людям получать объективную информацию. Это не нравилось тем, кто привык к постоянным овациям. Зеленский испугался вашего издания", - цитирует Киву "Страна.ua".
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
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