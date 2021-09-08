https://ria.ru/20210908/sammit-1749253621.html

Источник: подход Киева к Нормандскому саммиту угрожает Минским соглашениям

Источник: подход Киева к Нормандскому саммиту угрожает Минским соглашениям - РИА Новости, 08.09.2021

Источник: подход Киева к Нормандскому саммиту угрожает Минским соглашениям

Киев и его партнеры хотели бы исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, однако такой подход угрожает минским... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:29

2021-09-08T20:29

2021-09-08T21:41

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Киев и его партнеры хотели бы исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, однако такой подход угрожает минским договоренностям. Об этом заявил источник, близкий к переговорам.В среду по инициативе немецкой стороны прошла видеоконференция политсоветников "нормандского формата". Берлин настоял на том, чтобы главной темой обсуждения стала возможность проведения саммита в этом году.Как отметил источник, Франция и ФРГ с неохотой согласились свести все российские и украинские предложения в обновленный проект итоговой декларации. Париж и Берлин попытались максимально смягчить обязательства подписантов и исключить формулировки, которые "точно отвергнет" кто-то из участников. По словам собеседника агентства, "европейские партнеры не хотят никого обидеть"."Но при таком подходе и исходя из ситуации внутри Украины и публичных заявлений украинских официальных лиц в итоговом документе возможного саммита может остаться лишь необязывающая приверженность Минску и благодарность уходящей с поста Ангеле Меркель за активную работу", — считает он.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.

https://ria.ru/20210908/tematika-1749251995.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749201545.html

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в мире, киев, оон, франция, ангела меркель, минские соглашения, россия