https://ria.ru/20210908/sad-1749206270.html

В Ставрополье начали закладку яблоневого сада суперинтенсивного типа

В Ставрополье начали закладку яблоневого сада суперинтенсивного типа - РИА Новости, 08.09.2021

В Ставрополье начали закладку яблоневого сада суперинтенсивного типа

Власти Ставрополья начали закладку яблоневого сада суперинтенсивного типа в Предгорном округе региона, стоимость проекта составляет 409,1 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:53

2021-09-08T15:53

2021-09-08T15:53

ставропольский край

растениеводство

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СТАВРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Власти Ставрополья начали закладку яблоневого сада суперинтенсивного типа в Предгорном округе региона, стоимость проекта составляет 409,1 миллиона рублей, реализация проекта рассчитана до 2023 года, сообщил РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства края Дмитрий Фролко.Он пояснил, что проект предусматривает закладку садов суперинтенсивного типа, создание нового эффективного современного комплекса по производству, хранению, первичной переработке и оптовой реализации яблок, включающего в себя комплекс суперинтенсивных садов с площадью насаждений 123,85 гектара и современную систему мелиорации. Ввод в промышленную эксплуатацию яблоневого сада позволит предприятию выращивать 4,3 тысячи тонн яблок осенне-зимних сортов."Современный яблоневый сад – это высокотехнологичное интенсивное производство, включающее в себя: шпалеру, систему капельного полива, систему защиты от града, систему защиты от насекомых. Срок реализации проекта – до 2023 года. Его стоимость составляет 409,1 миллиона рублей. Благодаря проекту количество рабочих мест увеличится на 150, в том числе 75 штатных единиц и 75 привлекаемых сезонных рабочих мест", - сказал Фролко.Он добавил, что господдержка садоводам региона оказывается в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства".Замминистра отметил, что инвестиционный климат на Ставрополье остается привлекательным. На сегодняшний день в агропромышленном комплексе региона реализуется 65 инвестиционных проектов стоимостью 72 миллиарда рублей. Основными направлениями инвестирования в регионе является строительство тепличных комплексов, молочное животноводство, закладка садов, строительство плодохранилищ и оросительных систем. В прошлом году в агропромышленном комплексе Ставрополья завершено 24 инвестпроекта на общую сумму 16,4 миллиарда рублей. В этом году планируется завершить 22 проекта на общую сумму 24,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210908/yarmarki-1749204460.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

растениеводство