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Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана - РИА Новости, 08.09.2021
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана
Москва встревожена, что нет прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана, призывает Тегеран проявить по этой теме понимание, заявил РИА... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:47
2021-09-08T09:47
в мире
сша
москва
сергей рябков
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва встревожена, что нет прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана, призывает Тегеран проявить по этой теме понимание, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду он проведет в Москве встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. По его словам, Москва надеется, что США и Запад не будут осложнять ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)."Сказав это, не могу не сказать, что мы, конечно, встревожены и озабочены тем, что нет прогресса в плане нормализации ситуации в части сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, целый ряд аспектов остается в подвешенном состоянии", - подчеркнул Рябков."Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана", - отметил замминистра.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
09:47 08.09.2021
 
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана

Замглавы МИД Рябков: Россия озабочена отсутствием прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва встревожена, что нет прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана, призывает Тегеран проявить по этой теме понимание, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду он проведет в Москве встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. По его словам, Москва надеется, что США и Запад не будут осложнять ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
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"Сказав это, не могу не сказать, что мы, конечно, встревожены и озабочены тем, что нет прогресса в плане нормализации ситуации в части сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, целый ряд аспектов остается в подвешенном состоянии", - подчеркнул Рябков.
"Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана", - отметил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 09:15
Москва призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
 
В миреСШАМоскваСергей РябковМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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