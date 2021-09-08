https://ria.ru/20210908/ryabkov-1749116414.html
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана - РИА Новости, 08.09.2021
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана
Москва встревожена, что нет прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана, призывает Тегеран проявить по этой теме понимание, заявил РИА... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T09:47
2021-09-08T09:47
2021-09-08T09:47
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москва
сергей рябков
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва встревожена, что нет прогресса в нормализации ситуации по сотрудничеству МАГАТЭ и Ирана, призывает Тегеран проявить по этой теме понимание, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду он проведет в Москве встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. По его словам, Москва надеется, что США и Запад не будут осложнять ситуацию вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)."Сказав это, не могу не сказать, что мы, конечно, встревожены и озабочены тем, что нет прогресса в плане нормализации ситуации в части сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, целый ряд аспектов остается в подвешенном состоянии", - подчеркнул Рябков."Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана", - отметил замминистра.
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в мире, сша, москва, сергей рябков, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
Рябков рассказал об отсутствии прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана
Замглавы МИД Рябков: Россия озабочена отсутствием прогресса в работе МАГАТЭ и Ирана