https://ria.ru/20210908/ryabkov-1749109716.html

Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану

Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану - РИА Новости, 08.09.2021

Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что в среду проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли, главная тема - активизация... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:59

2021-09-08T08:59

2021-09-08T09:17

в мире

сша

иран

вена

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что в среду проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли, главная тема - активизация переговоров в Вене по восстановлению СВПД."У меня сегодня в Москве состоятся консультации с Робертом Малли, спецпосланником США по Ирану. Мы сфокусируемся на ситуации вокруг задачи возобновления венских переговоров, пауза в которых затянулась", - заявил Рябков.

https://ria.ru/20210728/peregovory-1743334643.html

сша

иран

вена

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)