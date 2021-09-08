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Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану
Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану - РИА Новости, 08.09.2021
Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что в среду проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли, главная тема - активизация... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:59
2021-09-08T08:59
2021-09-08T09:17
в мире
сша
иран
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что в среду проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли, главная тема - активизация переговоров в Вене по восстановлению СВПД."У меня сегодня в Москве состоятся консультации с Робертом Малли, спецпосланником США по Ирану. Мы сфокусируемся на ситуации вокруг задачи возобновления венских переговоров, пауза в которых затянулась", - заявил Рябков.
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РИА Новости
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в мире, сша, иран, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
08:59 08.09.2021 (обновлено: 09:17 08.09.2021)
Рябков в среду встретится со спецпосланником США по Ирану
Замглавы МИД Рябков обсудит со спецпосланником США возобновление переговоров по СВПД